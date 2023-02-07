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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgesine yardım tırları gönderiliyor

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgesine yardım tırları gönderiliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te vatandaşların desteğiyle hazırlanan yardım tırları, deprem bölgesine hareket ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarılması amacıyla yurt genelinde başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından harekete geçen duyarlı vatandaşlar ve iş insanlarının topladığı yardımlar resmi ve sivil toplum kuruluşlarının koordinesinde depremzedelere ulaştırılıyor.

Bolu Valiliğince başlatılan yardım kampanyasına katılan vatandaşlar, battaniye, elektrikli soba, çocuk bezi ve maması gibi birçok gıda ve hijyen malzemesini ekiplere teslim etti.

Görevlilerce 8 tıra yüklenen malzemeler, AFAD'ın Çivril Mahallesi'nde bulunan deponun önünden yapılan dualar eşliğinde yola çıktı.

Vali Erkan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, "Bolu halkı buraya açıkçası yardım yağdırdı. Oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir özveri gösterdiler. Hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

Deprem bölgelerinde battaniye, gıda ve suya çok ihtiyacın olduğunu vurgulayan Kılıç, arama kurtarma ekiplerinin sevkinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

- Zonguldak'tan 2 kamyon yola çıktı

Zonguldak'ın ilçesinde deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere insani yardım malzemesi taşıyan 2 kamyon yola çıktı.

Devrek Belediyesince belirlenen acil ihtiyaç listesi kapsamında ısıtıcı, battaniye, ayakkabı, bebek ve hasta bezi, kadınlar için hijyen malzemeleri ile pijama takımları, çocuklar için mont, kıyafet ve termal tayt gibi soğuğa karşı koruyucu giyecekler, su, gıda malzemeleri ve eşyalar toplandı.

Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, gazetecilere, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı kucaklamak zorunda olduklarını belirterek, "Devreklilerin yardımlarını sağlıklı şekilde deprem bölgemize ulaştırıyoruz." diye konuştu.

- Düzce'de iki günde 10 tır yardım yollandı

Düzce’den deprem bölgesine yönelik yardımlarda toplanan kuru gıda ve kıyafet yüklü 6 tır dün gece saatlerinde deprem bölgesine hareket etti.

Dün de 4 tırın yollandığı kentte vatandaşların nakdi ve ayni yardımları sürüyor.

Bu arada AFAD, Belediye ve gönüllü kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 40 araç, 271 resmi ve gönüllü personel bölgeye intikal etti. Bugün de 100 kişilik ekibin yola çıkacağı öğrenildi.

- Bartınlı vatandaşlardan yardım

Bartın'da vatandaşların bağışladığı mont, bot, bere, eldiven gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye, çocuk bezi ve maması, hijyenik malzeme, gıda kolisi, tüplü katalitik sobalar tırlarla depremde etkilenen illere gönderildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Akçalı köyünde Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinesinde ayni yardımların toplandığı depoyu ziyaret etti.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Anadolu insanının en güzel hasletinin yardımseverliği olduğuna dikkati çekerek, "Yardımlarından dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da sağ salim aramıza katılmalarını diliyorum. Başımız sağ olsun, ülkemize geçmiş olsun." şeklinde konuştu.

Daha sonra 2 yardım tırı dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

- Karabük'te amatör kulüp yöneticilerinden nakdi yardım

Karabük'te de depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Valilik koordinasyonunda yardımlar toplandı.

Ayni ve nakdi yardımlar ile gıda, giyim, temizlik malzemeleri, battaniye, mont, eldiven ve temel ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine ulaştırıldı.

Safranbolu ilçesinde de AFAD koordinesinde gerçekleşen kampanyaya duyarsız kalmayana vatandaşlar, Hayır Çarşısı'na yardımlarını getirdi.

Ayrıca Eskipazar Kaymakamlığının organizesinde bere, atkı ve şal için Halk Eğitim Merkezi'nde dikim çalışmaları başladı.

Öte yandan Karabük 1. Amatör Lig'de mücadele eden Aday Yapı Eflanispor yönetim kurulu üyeleri, deprem bölgesinde kullanılmak üzere Karabük Valiliğine 25 bin lira yardımda bulundu.

- Kocaeli'de yardım seferberliği sürüyor

İzmit'te oluşturulan Ayni Yardım Toplama Merkezi'nde çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Vatandaşların getirdikleri yardım malzemeleri, görevliler tarafından tasnif edilip paketlendikten sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine uğurlanıyor.

Çalışmaları denetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, belediye olarak toplam 85 araç ve 372 personeli deprem bölgesine gönderdiklerini kaydetti. İlçe belediyelerinden de 42 araç ile 102 personelin sevk edildiği bilgisini veren Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının 35 hizmet aracı ve 196 personelle alana ulaştığını ifade etti.

Büyükakın, eski Carrefour binasındaki 35 bin metrekarelik alanı AFAD'la koordinasyon halinde lojistik merkeze dönüştürdüklerini aktararak, "Bütün yardımların burada toplanmasını, yardım yapmak isteyen vatandaşların buraya gelmesini önemle rica ediyoruz. Yardımların buradan ilgili noktalara ulaştırılması lazım. Tekil yardım gayretleri oradaki yardım çalışmalarını zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi olarak işbirliğiyle, AFAD’ın koordinasyonunda yardımseverler tarafından hazırlanan 3 tır, deprem bölgesine gitmek üzere hareket etti.

Gölcüklü yardımseverler, Kavaklı Kongre Sarayı ve Değirmendere Sanat Evi’ndeki yardım toplama merkezlerine bağışlarını ulaştırmaya devam ediyor. İki toplama alanına getirilen malzemeler, görevliler ve gönüllü vatandaşların yardımıyla paketlenerek yardım bölgesine gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Gölcük Kongre Sarayı’na gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de çalışmaları yakından takip etti. Hazırlanan paketler gün içerisinde tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek.

- Çocuklardan duygu yüklü notlar

Sakarya'nın Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, giyimden ısınmaya, gıdadan hijyen malzemesine vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yardımların vatandaşlarca getirildiği anlatıldı.

Bugün itibarıyla 6 yardım tırının AFAD kontrolünde depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandığı aktarılan açıklamada, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Dualarımızla, yüreğimizle, yardımlarımız ve desteklerimizle yanlarındayız. Aziz Hendek halkı sağduyusu ve birlikteliğini gösteriyor. Depremzede kardeşlerimiz için neyi var neyi yok paylaşıyorlar. Hızlıca en kısa süre içinde 5 tır daha yola çıkarma hedefindeyiz. Atatürk Parkı'ndaki nikah salonuna yardımları bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, çocukların yardım malzemeleri arasına duygu yüklü notlar koydukları görüldü.

Notlarda, "Sizi mutlu etmek için oyuncaklarımı gönderiyorum, inşallah mutlu olursunuz.", "Haberlerde evlerinizin yıkıldığını gördüm ve çok üzüldüm. Bunları size hediye getirmek istedim. Sizleri seviyorum. İnşallah çok iyi olursunuz. Allah size şifa versin.", "Acınız acımızdır. Ben engelli bir bireyim. Bu bebeği benim gibi engelli kardeşimize verirseniz sevinirim.", "Rabbim yardımcınız olsun. Bu ülkenin her karış toprağının her bireyi kardeştir. Acınızı, kederinizi tüm kalbimizde hissediyoruz. Bu günleri birlikte atlatacağız kardeşim." yazıları yer aldı.

- Taraftarların 4 tır yardımı yola çıktı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da yardım toplayacaklarını açıkladıkları ilk dakikalardan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını bildirdi.

Soykan, belediye olarak bölgeye 23 ve 30 tonluk iki ekskavatör, 2 şoför ve 2 çekici tır gönderdiklerine değinerek, "Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, esnaflarımızın ve sanayicilerimizin destekleri ile 2 tır su, 10 ton kuru bakliyat, 1088 elektrikli ısıtıcı, 8 ton un, 100 paket gıda, 3 bin 40 battaniye, 1030 yorgan ve yastık, 4 bin ekmek, 2 ton peynir, 1500 paket çocuk bezi, 1080 mont, 1400 çift ayakkabı, 1 ton zeytin, 1000 hırka ve kazak ile tonlarca yaşam malzemesini depremzedelerimiz için bölgeye gönderdik." ifadesini kullandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), toplanan yardımların ilk tırlarla bölgeye sevk edildiği ve gelen yardımlarla yenilerinin hazırlandığını açıkladı.

Bu arada Sakarya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de ısıtıcı, battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi ve kullanılmamış eşyalarla yüklü 4 tırı depremzedelere gönderdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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