Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını depremzedeler için bağışladı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını depremzedelere destek olmak için AFAD'a bağışladı.



Kocaali Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Başkan Ahmet Acar başkanlığında gerçekleştirildi.



Altı gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste, Belediye Meclis Üyesi Sevgi Sevim Serdar'ın teklifiyle şubat ayı huzur hakları depremzedelerin yaralarını sarmak için AFAD'a oy birliğiyle bağışlandı.



Başkanı Acar, Türk Kızılayın ülke genelinde başlattığı kan seferberliği için vatandaşları bağış yapmaya davet ederek, "Kan vermek isteyen vatandaşlarımızı, kan merkezlerine kendi araçlarımızla götüreceğiz. Gün birlik günüdür, ülke olarak bu sıkıntıları en kısa zamanda aşacağız inşallah." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.