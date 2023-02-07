Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını depremzedeler için bağışladı

SAKARYA (AA) - Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını depremzedelere destek olmak için AFAD'a bağışladı.
Kocaali Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Başkan Ahmet Acar başkanlığında gerçekleştirildi.
Altı gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste, Belediye Meclis Üyesi Sevgi Sevim Serdar'ın teklifiyle şubat ayı huzur hakları depremzedelerin yaralarını sarmak için AFAD'a oy birliğiyle bağışlandı.
Başkanı Acar, Türk Kızılayın ülke genelinde başlattığı kan seferberliği için vatandaşları bağış yapmaya davet ederek, "Kan vermek isteyen vatandaşlarımızı, kan merkezlerine kendi araçlarımızla götüreceğiz. Gün birlik günüdür, ülke olarak bu sıkıntıları en kısa zamanda aşacağız inşallah." dedi.