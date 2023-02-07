Sakarya'da falçatalı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan falçatalı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce evi terk eden karısı H.T. ile erkek arkadaşı B.A'nın Geyve'de olduğunu öğrenen E.T, Ankara'dan ilçeye geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı ikiliye falçatayla saldıran E.T'ye B.A. silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T. ve karısı H.T, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Silahla yaralanan E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kısa süre sonra polise teslim olan yaralı B.A. ise Pamukova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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