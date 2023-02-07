Sakarya Valiliğinden deprem bölgesine yapılacak yardımlara ilişkin uyarı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliği, deprem bölgesine yapılacak yardımlarda son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın ürünler ile kullanılmış malzeme bağışlarının yapılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve ülkemizin birçok bölgesini etkileyen deprem nedeniyle koordinesi ilçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanan yardım kampanyası kapsamında özel ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ayni yardımlarda son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın ürünlerin ve ikinci el (kullanılmış) malzeme bağışlarının yapılmaması, vatandaşlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir."

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