Sakarya'da geçen ay 485 araç trafikten men edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da ocak ayında yapılan denetimlerde 485 araç trafikten men edildi, 94 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için geçen ay yapılan denetimlerde 48 bin 302 araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 485 araç trafikten men edildi, 94 sürücünün ehliyetine el konuldu.



Alınan tüm etkin önlemlere rağmen ocak ayı boyunca 2 ölümlü, 133 yaralanmalı ve 151 hasarlı olmak üzere 286 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı.

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