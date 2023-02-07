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Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu

AA

Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu

SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden geçen 36 saat içinde ekiplerce enkazdan sağ olarak çıkarılan çok sayıda çocuk, yakınlarını bekleyenlere umut oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Osmaniye'de başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş kent merkezinde çöken 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazında sabahın ilk ışıklarında çalışma yaparken ses duyan ekipler beton yığınlarının altındaki Dilara Aktaş'a (17) 28 saat sonra ulaşabildi.

Kahramanmaraş'ta Köker Sitesi'ndeki 10 katlı binanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 31 saattir ulaşılamayan 15 aylık Meryem Işık'ı yıkıntılar arasından sağ çıkardı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde çöken 6 katlı Furkan Apartmanı'nda çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç'a ulaştı.

- Anne ve 6 aylık bebeğine sağ ulaşıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazından ise Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera depremden 29 saat sonra kurtarıldı.

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 5 yaşındaki Sidra'yı enkaz altından kurtardı.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren Tekirdağ AFAD ekipleri, yaklaşık 33 saat enkaz altında bulunan 14 aylık Arya Karaali'ye ulaştı. Enkazdan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı müftülük binasının çökmesi sonucu lojman bölümünde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla başlatılan çalışmalarda, 16 yaşındaki Şevval Deniz, Kütahya Belediyesinin itfaiye arama kurtarma ekibince çıkarıldı. Enkazdan kurtulunca ekiplere sarılıp ağlayan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından anne ile isminin Doruk olduğu öğrenilen oğlu kurtarıldı.

Hatay'ın Ürgen Paşa Mahallesi'nde Bitlis'ten bölgeye gelen jandarma ekipleri, bir binanın enkazında anne ve iki kızına ulaştı. Enkazdan kurtarıldıktan sonra yaralılar ambulanslara taşındığı esnada kızlardan birinin kalbi durdu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı kız tekrar hayata döndü.

Hatay Reyhanlı'da depremde yıkılan bir evin enkazından 8 yaşlarındaki "Metehan" isimli erkek çocuk kurtarıldı.

Antakya'daki 2 binanın enkazında, ekiplerin çalışması sonucu 4 yaşındaki Zeynep ile annesine ulaşıldı.

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu Semih'e ilk depremden yaklaşık 25 saat sonra ulaşıldı.

- Malatya'da 2 kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir binanın enkazından Elçin ve Melike isimli 2 kız çocuğu sağ kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Malatya Sanayi Sitesi bölgesinde çöken bir binanın enkazından baba ile 3 yaşındaki kızı ve 16 yaşındaki yeğenin de bulunduğu 4 kişiye yaklaşık 32 saat sonra sağ olarak ulaşıldı.

Adıyaman Valiliği arkasındaki yıkılan 5 katlı Kanarya Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan anne Nergis (53) ve kızı Meryem Gümüş (17), depremden yaklaşık 34 saat sonra AFAD, UMKE, jandarma özel harekat ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri ve ekiplerin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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