Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te vatandaşların desteğiyle hazırlanan yardım tırları, deprem bölgesine hareket ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesince başlatılan yardım kampanyasına destek veren Sakaryalılar, battaniye, elektrikli soba, çocuk bezi ve maması gibi birçok gıda ve hijyen malzemesi bağışladı.

SASKİ Teknik Birimler'de hazırlanan koliler, 3 tır ve 2 kamyona yüklenerek yardım bölgesine gönderildi.

Araçları uğurlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere, seferberlik durumunda yaraları sarmak üzere çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Yüce, dün 13 tırı bölgeye gönderdiklerini belirterek, "ASKON kanalıyla 2 tırımız gitti. Şu an 5 araç hazırlandı, onları gönderiyoruz. 5 tır daha hazırlanacak onları göndereceğiz." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya İl Temsilciliği ise jeneratörler, powerbanklar, uzatma kabloları, şarj istasyonları ve ısıtıcıların bulunduğu tırı yola çıkardı.

Adapazarı Çark Caddesi Esnaf ve İş Adamları Derneğince (CADDER) 1 kamyon ısıtıcı, giyim, bakliyat, temizlik malzemesi ile 1 tır su gönderildi.

Kocaali Kaymakamlığı ve Kocaali Belediyesi işbirliğinde toplanan 4 tır yardım, deprem bölgesine yola çıktı, 2 tır malzemenin hazırlandığı belirtildi.

Erenler Kaymakamlığı ve Erenler Belediyesi tarafından başlatılan çalışmada Erenler Yücel Ballık Ortaokulu'nda toplanan kıyafet, gıda ve ihtiyaç malzemeleri, araçlar doldukça yola çıkarılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, Serdivan ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden deprem bölgesine uğurlandı.

Hendek Belediyesi de personeli ve gönüllü 27 iş makinesi operatörünü deprem bölgesine gönderdi. Ayrıca iş makinesi ve konteyner evleri taşıyan araçlar Hendek'ten yola çıktı.

Belediye ayrıca giyim, battaniye, ısıtıcılar, su, gıda ve hijyen malzemesi yüklü 9 tırı bölgeye gönderdi. Hayırsever iş insanları da Hendek Hafriyatçılar Derneği ile arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere 1 ekskavatör, 2 vinç, 2 konteyner ve 3 lastikli loder, 4 mini ekskavatörü afet alanına yolladı.

- Bolu'dan 7 tır, 7 kamyonet gönderildi

Bolu İnşaat Müteahhitleri Derneği (BİMDER) üyeleri, 4 bin ısıtıcı, jeneratör, gıda maddeleri, su ve giyim malzemelerinin bulunduğu 2 tır ile 7 kamyonet hazırladı.

Yardımlar, Vali Erkan Kılıç'ın katılımıyla başta Hatay olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan illere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ayrıca Türk Kızılay Bolu Şube Müdürlüğünce bot, gıda maddeleri ve su bulunan 5 tır, Civril Mahallesi'ndeki AFAD deposunun önünden harekete geçti.

Vali Kılıç, burada yaptığı konuşmada, halkın ihtiyaçların karşılanması adına büyük özveri gösterdiğini belirterek, bugün aralıklarla yaklaşık 25-30 tıra yakın malzemenin bölgeye gönderildiğini söyledi.

- Kocaeli'de sağlık çalışanları ve belediyelerden yardım

Kocaeli'de Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeli, deprem bölgesine giyim, ısıtıcı, battaniye, çocuk maması, temizlik maddeleri ve gıda yardımı topladı.

Kocaeli’nin Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçe belediyelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Gebze Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan 4 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Gebze ilçesindeki Mevlana Kapalı Pazar Alanı’ndaki törende konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, tırlardan 3’ünün Hatay’a, birinin de Kahramanmaraş’a gittiğini belirtti.

- Zonguldak'tan tır ve personel yola çıktı

Karadeniz Ereğli ilçesinden 2 tır yardım malzemesi depremzedelere gönderildi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, Kadın Gücü Kooperatifi üyeleri ve gönüllü kadınların gelen yardımları ayrıştırma ve paketleme işlemleri gerçekleştirdiğini anlatarak, 2 tırı yolladıklarını kaydetti.

Posbıyık, 2 kurtarma aracı, 16 itfaiye personelinin yanı sıra bugün de 21 personelin çadır kurmak için deprem bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

- Karabük'ten Adana'ya yardım

Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan gıda, kıyafet, su ve ısıtıcılar dualarla Adana'ya uğurlandı.

Vali Fuat Gürel, uğurlama töreninde gazetecilere, dün sabahtan itibaren arama kurtarma ekiplerini gönderdiklerini ve kurumlar, belediyeler, İl Özel İdaresi, müteahhitler ve iş insanlarının destekleriyle iş makinelerini hızlıca sevk ettiklerini aktardı.

Konuşmanın ardından yapılan dualar eşliğinde yardım tırı yola çıktı.





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