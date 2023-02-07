Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'a "SBB Afet Lojistik Merkezi" kurdu

Depremzedelere yardım için ne yapılabilir?

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesine yardım taşıyan ve arama kurtarma çalışmalarına katılanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği SBB Afet Lojistik Merkezini kurdu.

MÜSİAD Sakarya ile Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) işbirliğiyle oluşturulan, Kayseri-Kahramanmaraş yolu üzerinde hizmete alınan merkezde, bölgede bulunanların sıcak yemek, barınma ve enerji ihtiyacı karşılanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, depremin yaşandığı andan itibaren seferberlik ilan ettiklerini belirtti.

İş makineleri ve 100'ü aşkın personelin destek için bölgeye ulaştığını aktaran Yüce, "An itibariyle Büyükşehir Belediyesi olarak 25 yardım tırını vatandaşlarımızın destekleriyle hazırladık ve bölgeye uğurladık. Şimdi de MÜSİAD Sakarya, ÜTİK işbirliğiyle SBB Afet Lojistik Merkezi'ni kullanıma açtık. İnşallah hep birlikte hızla yaraları sarmaya, canlarımıza el uzatmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, bölgeye hareket eden veya orada bulunan vatandaşların, ihtiyaç halinde merkezle ilgili bilgiye ulaşmak için 0541 391 00 25 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği kaydedildi.





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