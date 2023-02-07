HAYKOOP Başkanı Mustafa Zafer, güven tazeledi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Kocaeli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği'ne (HAYKOOP) mevcut başkan Mustafa Zafer, tekrar seçildi.

Sakarya Ticaret Borsası'nda divan başkanlığını Hakan Candemir'in yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Zafer 70 oy alarak güven tazeledi.

Diğer aday Recep Pulata ise 49 oy aldı.

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