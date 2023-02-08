Sakarya'dan Kahramanmaraş'a giden ekipler 37 saat sonra 3 kişiyi enkazdan kurtardı

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SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş'ta, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), yaklaşık 37 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye sağ olarak ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Sakarya'dan Kahramanmaraş'a giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile SAKE ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Duydukları ses üzerine Burcu Otel enkazında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 37 saat sonra 3 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen depremzedeler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.





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