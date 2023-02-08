Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te kar aralıklarla etkisini gösteriyor.

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren kar etkili oldu.

Kar D-100 kara yolunu da beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Sabah saatlerinde karın etkisini yitirmesiyle kent merkezinde güneşli hava hakim oldu.

- Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle kent genelindeki 278 köyden merkezde 16, Akçakoca'da 12, Cumayeri'nde 8, Yığılca'da 27, Çilimli'de 5, Gölyaka'da 15, Kaynaşlı'da 16 ve Gümüşova'da 5 olmak üzere 104 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 40 iş makinesi ve 170 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 60 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı günlük hayatta olumsuzluklara neden oluyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri karla kaplanan kaldırım ve caddelerde temizlik çalışması yürütüyor.

- Zonguldak

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Kar küreme ve tuzlama çalışması için iş makinelerinin çalıştığı kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar nedeniyle merkezde 7, Kozlu'da 9, Alaplı'da 13, Çaycuma'da 31, Devrek'te 10, Ereğli'de 3 ve Gökçebey'de 17 olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de de kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yağış dolayısıyla trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar etkisini artırdı.

İzmit ilçesindeki Yeni Cuma Parkı'nda, fırtına ve kar nedeniyle ağaç devrildi.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 140 santimetre ölçüldü.

Ekipler, kayak merkezi yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

- Bartın

Bartın'da aralıklarla devam eden kar, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Ulus ve Amasra ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Öte yandan kar nedeniyle Amasra'da 11, merkez ilçede 43, Ulus'ta 48 ve Kurucaşile'de 7 olmak üzere 109 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- Karabük

Karabük'te yoğun kar nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkisiyle Eflani'de 6, Eskipazar'da 5, Yenice'de ise 3 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.





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