Sakarya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Arabacıalanı Mahallesi Çetin Sokak'ta yabancı uyruklu A.N. ve ailesinin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.

Alevleri fark ederek anne ve 2 çocuğunu evden çıkaran çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının, devrilen sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

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