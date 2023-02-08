Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük'te vatandaşların desteğiyle hazırlanan yardım tırları, deprem bölgesine gönderiliyor.

Sakarya'da, Serdivan Belediyesince düzenlenen kampanyada, iş makinesi, çadır, battaniye, süt, su, powerbank, bebek bezi, kırıcı delici alet, balyoz, demir makası, kürek, kazma ve çeşitli insani yardım malzemeleri toplandı.

Belediye personeli ve vatandaşlar tarafından paketlenen yardımların yüklendiği 8 tır, hayırseverler ve belediye yetkililerinin katılımıyla deprem bölgelerine uğurlandı.

Sakarya İHH ekipleri de kent genelinde toplanan kışlık kıyafet ve gıda yardımları ile Akyazı ilçesinde vatandaşların hazırladığı yakacak odunları bölgeye yolladı.

Akyazı Belediyesi tarafından bir iş makinesi ile vatandaşların desteğiyle toplanan 25 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi.

Kocaali ilçesinde faaliyet gösteren Ustalar Ekmek firması, depremzedelerin yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla ekmek üretiminin tamamını deprem bölgesi için ayırdı.

İşletme sahibi Gökay Usta, AA muhabirine, nakdi yardımların yanı sıra 5 bin ekmek üretip deprem bölgesine gönderdiklerini ve destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

- Kocaeli Karamürsel ilçesinde 4 tır yola çıktı

Kocaeli'de Karamürsel Kaymakamlığı öncülüğünde Karamürsel Belediyesi ve Türk Kızılayın koordinasyonunda toplanan yardımlar paketlendi. Türk Kızılay Karamürsel Şubesi'nden yardımların yüklendiği 4 tır, deprem bölgesine hareket etti.

Karamürsel Belediyesi, hayırseverlerin kullanılmamış yardım malzemelerini fen işleri şantiyesine getirebileceklerini belirterek, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve 20 personelin, çalışmalara katılmak için Hatay'a yola çıktığını bildirdi.

Öte yandan Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleri depremzedeler için kolları sıvadı. Gönüllüler, kendi imkanlarıyla depremzedeler için pijama, eşofman takımı, atkı, bere, şal ve battaniye hazırlıyor.

- Zonguldaklı gençler nakdi yardım topladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gençler aralarında topladıkları para ve yardımları, İlçe Müftülüğüne teslim etti. Ova köyünde yaşayan gençler de topladıkları 10 bin 500 liranın yanı sıra gıda ve giyim malzemelerini İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü'ye verdi.

- Düzce'de köylüler tırlarla yakacak odun gönderdi

Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde köylüler, deprem bölgelerine gönderilmek üzere yakacak odun topladı. Kışlık odunlarından depremzedelere göndermek isteyen vatandaşlar, traktörleriyle yükleme bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Yığılca ilçesinden 7, Kaynaşlı ilçesinden 3 tır dolusu yakacak odun yola çıktı.

- Karabük

Karabük'te Eskipazar Kaymakamlığı önderliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve şal üretim çalışmaları sürüyor.

Depremzedeler için Yenice ilçesinde ilk etapta toplanan 10 tır yakacak, 4 kamyon gıda ve 3 kamyon insani yardım olmak üzere 17 araç yola çıktı.

Karabük Üniversitesi yapı işleri, peyzaj ve sivil savunma personelinden oluşan 23 kişilik arama, kurtarma ve destek ekibi de jeneratör, beton kırıcı ve delici gibi ekipmanlarla Karabük Valiliği ve AFAD koordinasyonunda bölgeye hareket etti.

Karabük Müftülüğü ile ilçe müftülüklerinde görev yapan 50 kişiden oluşan yardım ekibi ve Karabük Gençlik merkezlerindeki gönüllülerin katkısıyla toplanan ihtiyaç malzemeleri depremzedelere yollandı.

Safranbolu Belediyesi, dikiş kursu kursiyerlerinin imkanlarıyla aldıkları kışlık kumaştan deprem bölgesine gönderilmek üzere eşofman takımı dikimine başlandığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü de deprem bölgesine 5 doktor, 37 sağlık personeli, 7 ambulans, 4 UMKE aracı ve 1 tır tıbbi malzeme sevk etti.

- Bolu

Bolu'da AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilen yardım çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar ayni yardımlarını AFAD’ın Civril Mahallesi’ndeki deposuna, 17 Temmuz Spor Salonu ve Bolu Valiliği önündeki yardım çadırına bırakıyor.

Daha sonra bir araya getirilen malzemeler, gönüllü vatandaşlar tarafından kullanım yerleri ve türlerine göre ayrıldıktan sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

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