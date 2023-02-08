Hatay'da enkaz altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı

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SAKARYA (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde enkaz altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Sakarya ve Nevşehir İHH ekipleri, Çay Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

Çağan Apartmanı'ndan ses geldiğini belirleyen ekipler, depremin ikinci gününde 5 yaşındaki Melek'i enkazdan kurtarmayı başardı.

Askerlerin de desteğiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, akşam saatlerinde 4 yaşındaki Efe ile 33 yaşındaki annesi Cihan'ı enkazdan sağ çıkardı.

Bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yıkıntılar arasından ismi öğrenilemeyen 13 yaşlarındaki bir çocuğu da kurtardı.

Depremzedeler ilk kontrollerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

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