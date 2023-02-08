Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 51 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde enkaz altında kalan kadın, 51 saat sonra sağ çıkarıldı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Orman Kurtarma Timi (ORKUT), Gölcük Orman İşletme ve Kiremitçiler Grup Madencileri ile Elbistan'da arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Yıkılan bir binadan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 20 metre kazı yaparak ulaştıkları 51 yaşındaki Turna Polat'ı depremden 51 saat sonra kurtarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen depremzede, tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.