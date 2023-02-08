Hatay'dan getirilen yabancı uyruklu 31 öğrenci, Sakarya'daki yurtlara yerleştirildi

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SAKARYA (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitim gören uluslararası 31 öğrenci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

Hatay'da yükseköğretim hayatını sürdüren 11'i kız 31 üniversite öğrencisi, depremin ardından kente getirildi.

Kız öğrenciler Sabahattin Zaim Kız Öğrenci Yurdu'na, erkek öğrenciler ise Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'na yerleştirildi.

Ayrıca kente gelmek isteyen depremzede öğrenci ve aileler için de gerekli hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

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