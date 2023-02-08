Sakarya'da kardan kapanan 67 mahalle yolundan 41'i ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da etkili olan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde kent genelinde ulaşıma kapanan 67 mahalle yolundan 41'i Büyükşehir Belediye ekiplerince ulaşıma açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kentte meydana gelen kar yağışı sonrası bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri saat 08.30 itibarıyla kapanan 42'si Geyve ve Taraklı ilçelerinde olmak üzere 67 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında 41 mahalle yolu ulaşıma açıldı, kalan 26 mahalle yolunda çalışma devam ediyor.

Yoğun şekilde yağış alan yüksek kesimlerdeki mahallelerde teyakkuz halinde olan ekiplerin yol kürüme çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.