Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın, 58 saat sonra kurtarıldı

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SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, depremde yıkılan 6 katlı binanın enkazında kalan 59 yaşındaki kadın, 58 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yıkılan 6 katlı Kalkan Apartmanı'ndan seslerin geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, depremden 58 saat sonra 59 yaşındaki Emine Kızıloğlu'nu enkazdan sağ çıkarmayı başardı.





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