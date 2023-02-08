Sakarya'dan deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da vatandaşların ve iş insanlarının desteğiyle hazırlanan yardım tırları, deprem bölgesine hareket ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına destek veren Sakaryalılar, giysi, battaniye, elektrikli soba, çocuk bezi ve maması gibi birçok gıda ve hijyen malzemesi bağışladı.

Gelen yardımlar, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Serdivan Spor Salonu'nda bir araya getirilip gönüllü vatandaşlar tarafından ayrıştırılarak paketleniyor. Burada tırlara yüklenen koliler yardım bölgesine gönderiliyor.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Yavuz Çangır, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kent genelindeki gençlik merkezleri ve ilçe müdürlüklerinden yardım topladıklarını söyledi.

Vatandaşların çok destek verdiğini ve gecenin ilerleyen saatlerinde bile gençlerin ve kadınların çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Çangır, şunları kaydetti:

"Sadece buradan bugün 7 tır kaldırdık. Şu anda 7 tırlık malzememiz de hazır paketlenmiş halde. Allah izin verirse iki güne kadar 20 tırı göndermiş olacağız. Gönderdiğimiz malzemeler arasında giysilerden çocuk bezine, battaniye ve elektrik malzemeleri bulunuyor. Bugünden itibaren kullanılmış malzeme almıyoruz. AFAD ile ortak çalıştığımız için orada kullanılmış malzeme istenmiyor. Bundan sonra böyle çalışmaya devam ediyoruz. Gönderdiğimiz araçların hepsine araç görevlisi olarak il müdürlüğümüzün personeli koyuyoruz. Onlarla iletişim halinde olarak araç içinde ne varsa tek tek listeler halinde yapıyoruz ve şimdiye kadar sorun yaşamadık. Kent genelinden şimdiye kadar gönderdiğimiz tır sayısı 20'yi geçti."

- SATSO bölgeye 3 günde 51 tır yardım malzemesi gönderdi

Öte yandan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) da ısıtıcı, kıyafet, battaniye gibi malzemelerin yanı sıra depremzedeler için bölgede oluşturacağı mobil aşevlerinin ihtiyacı olacak kuru bakliyat ve gıda ürünlerini hizmet binasında topluyor.

Bununla birlikte iş makineleri, jeneratör, tıbbi malzemeler, ilaç, mobil tuvalet yardım tırlarına yükleniyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yazılı açıklamasında, depremin yaşandığı andan itibaren Sakarya iş dünyası ve Sakarya halkının güçlü bir dayanışma örneği gösterdiğini belirtti.

Afet bölgesinde kuracakları mutfaklar için hazırlıkların gün boyu devam ettiğini aktaran Altuğ, "Yarın itibarıyla depremzedelerimize sıcak yemek servisi yapacağız. 3 günde 51 tır ihtiyaç malzemesi gönderdik. Nakdi yardım hesaplarımıza da yardımlar gelmeye devam ediyor. İş dünyası temsilcilerimiz yapılan yardımları afet bölgelerine bizzat iletmek için bölgeye intikal etti. Destek olan, yardım eden tüm Sakarya halkına ve iş dünyamıza teşekkür ediyoruz. Dileğimiz daha fazla kayıp vermemektir. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.