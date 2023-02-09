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Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'ten deprem bölgelerine yardım

AA

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'ten deprem bölgelerine yardım

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Zonguldak'tan vatandaşların desteğiyle toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderiliyor.

Sakarya Söğütlü Kaymakamlığı ve Belediyesince başlatılan kampanyada toplanan 4 tır yardım malzemesi yola çıktı.

Kaymakam Cevat Gün ve Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yardımların toplanması ve paketlenmesinde yardımcı olanlara teşekkür etti. Söğütlü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şerafettin Gülerce çalışmalara tır desteği sağladı.

Sakarya Barosu üyesi avukat ve stajyerlerden oluşan yaklaşık 40 gönüllü de çalışmalara destek için Hatay'a doğru yola çıktı. Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, kafileyi terminalden uğurladı.

- Kocaeli'den bebek ve çocuklara yönelik yardım

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), deprem bölgesindeki bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı Anıtpark Yerleşkesi’ndeki organizasyonda, mama ve bez başta olmak üzere, süt, emzik, biberon, ıslak mendil, havlu gibi ihtiyaçlar toplandı.

Yardımların yüklendiği tır, deprem bölgesine hareket etti.

Bu arada Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi işbirliğindeki yardım kampanyasında depremzedelere gönderilen yardım malzemeleri yüklü tır sayısı 25'e ulaştı.

Çayırova Belediyesinin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşların desteği sürüyor. Vatandaşların teslim ettiği yardım paketlerinden destek mesajı içeren notlar çıkıyor.

Minik Eylül'ün "Sizi çok seviyorum, size çok güzel oyuncaklar, kıyafetler koydum. Allah yardım etsin." ve Beyza'nın "Üzgünüz, elimden fazla bir şey gelemiyor. Sizin için bol bol dua ediyoruz. Çok geçmiş olsun, sağlık diliyorum." notları okuyanları duygulandırdı.

Körfez Belediyesince koordinasyon merkezindeki konferans salonunda açılan dikim atölyesinde buluşan gönüllü kadınlarca üretilen atkı, bere ve battaniyeler depremzedelere gönderiliyor.

- Bolu

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde iş yeri bulunan kadınlar, deprem bölgesinin gıda ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Kadınların evlerinde pişirdikleri ekmek, poğaça ve kekler, saklama kutularında kolilere yerleştirilerek depremden etkilenen illere doğru hareket geçen tıra teslim edildi.

Gönüllü Aygül Olacakoğlu, gazetecilere, "Keşke böyle bir şey olmasaydı da bizler de bunu yapmasaydık ama elimizden de bu geliyor." dedi.

- Zonguldak'tan soğukta kalan depremzedelere soba yardımı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları Fabrikası yönetimi ve çalışanları, depremzedelerin ve ekiplerin ısınmasını sağlamak amacıyla imal ettikleri 70 sobanın sevkiyatını yaptı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Merkez Servisleri Şube Sekreteri Cengiz Saraç, yaptığı açıklamada, tüm güçleriyle üretmeye devam edeceklerini belirtti.

- Karabük

Karabük Valiliği, yardım kampanyası kapsamında vatandaşların destekleriyle tır, kamyon ve kamyonetlerden oluşan 100 yardım aracının afet bölgesine gönderildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, "Yardım kampanyamıza duyarsız kalmayan, genç-çocuk, kadın-erkek, 7’den 77’ye elinden gelen imkanlar ölçüsünde desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız." denildi.

Öte yandan AK Parti İl Başkanlığı, sivil toplum örgütleri ve belediyeler de kampanyalar ile topladıkları yardımları tırlar aracılığı ile deprem yaşanan illere gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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