Sakarya Valiliğinden deprem bölgesine iş makinesi desteği çağrısı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliğince, deprem bölgesine yardım götürecek tır, kamyon ile çalışmalara katılacak iş makinelerine acil ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle kentten bölgeye yardım malzemeleri götürmek üzere tır, kamyon gibi yük taşıyıcı araçlara ve her türlü iş makineleri ile seyyar tuvalet ve benzeri araç gereçlere acil ihtiyaç bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen vatandaşların İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) müracaat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.
Destekte bulunmak isteyen vatandaşların "0264 251 35 27" ile "0264 251 35 29" AFAD iletişim numaralarını arayabilecekleri belirtildi.