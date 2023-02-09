Akyazı Belediye Başkanı Soykan, maaşını depremzedelere bağışladı

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SAKARYA (AA) - Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, bir maaşını depremzedelere destek olmak için AFAD'a bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soykan, tüm Türkiye'nin deprem bölgesindeki vatandaşlar için seferber olduğunu belirtti.

Günün dayanışma ve yardımlaşma günü olduğunu aktaran Soykan, belediye olarak bölgeye 10'u insani yaşam malzemesi, 5'i su dolu 15 tır yardımı depremzedelere gönderdiklerini bildirdi.

Su, tüp ve ısıtıcı, odun, kömür ve mazot dolu 21 kamyon ve 4 kamyoneti de bölgeye ulaştırdıklarını belirten Soykan, "3 iş makinemiz ve toplam 14 personelimiz de arama kurtarma çalışmaları için bölgedeler ve çalışmalarına devam ediyorlar." bilgisini paylaştı.

Yaşanan felaketin çok büyük olduğunu vurgulayan Soykan, şunları kaydetti:

"Depremi yaşamış toplum olarak oradaki vatandaşlarımızın halini en iyi biz anlarız. Akyazılı hemşehrilerimiz ilk günden beri dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek yardımlarını bizim aracılığımızla bölgeye gönderiyorlar. Ben de ilk maaşımı AFAD aracılığıyla deprem bölgesine bağışlıyorum. Gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber olacak ve yaraları hep birlikte saracağız."



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