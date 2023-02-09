Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere yardım seferberliği sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere yardım seferberliği sürüyor

AA

Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere yardım seferberliği sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük'te vatandaşların destekleriyle toplanan yardımlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere ulaştırılıyor.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde vatandaşlar tarafından Serdivan Spor Salonu'na getirilen yardım malzemesi, burada görevli ve gönüllülerce tasniflenmesinin ardından kolilerle deprem bölgesine gönderiliyor.

Hendek Belediyesi, toplamda 25 tır, 6 kamyon ve 5 kamyonet insani yardım malzemesini afet bölgelerine ulaştırdı.

Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yaptığı açıklamada, yardımların haricinde 3 tıra yüklenen 6 konteyner, 2 tır ve 2 kamyonet odun, 2 kamyon temel yaşam malzemesi ve çölyak hastaları için 1 kamyonet gıda ile 27 iş makinesi operatörünün çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şubesi, depremin ardından topladığı ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştırdı.

Şube Başkanı Eşref Kamil, yaptığı açıklamada, başsağlığı dileyerek Türkmenler olarak her zaman ana vatanın yanında olacaklarını dile getirdi.

- Düzce

Düzce Valiliği koordinesinde 7 ilçe ve kent merkezinde "Sizi En İyi Biz Anlarız" adı altında başlatılan kampanyada gönderilen yardım malzemesi 88 tır, 91 kamyonet ve panelvana ulaştı.

Düzcelilerin elektrikli ısıtıcı, soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda, kişisel hijyen malzemesi, su, odun, çocuk bezi, çocuk maması, çadır ve ekmek il ve ilçelerde belirlenen alanlarda toplanarak paketleniyor.

Deprem sabahından itibaren sevkiyatların sürdüğü kentte 25 tır su,16 tır gıda kolisi, 12 tır giyim, 8 tır battaniye ve ısıtıcı, 11 tır odun, 4 tır hijyen seti, 9 tır bebek bezi ve maması, 2 tır ısıtıcı, 1 tır zemin palet, ile 91 kamyonet ve panelvanla tırlardaki malzemelerin aynıları gönderildi.

Yardımlar kapsamında ayrıca ekskavatör, greyder, kanal kazıcı, kamyon, minibüs, binek araç, treyler, lastik tamir aracı, vinç ve kamyonet olmak üzere toplam 69 araç ile 200'ün üzerinde gönüllü kepçe, vinç operatörü ve kamyon sürücüsü il oto tamircileri bölgeye sevk edildi.

- Kocaeli

Kocaeli Vali Vekili Ekrem Çalık, Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremzedelerin misafir edileceği yerlerde incelemelerde bulundu.

Çalık, yaptığı açıklamada, birimlerin dün sabah itibarıyla çalışmalarına başladığını belirterek "Şu an itibarıyla 2 bin 500 kişiye kadar barındırma imkanımız bulunuyor. Yaşadığımız acılar çok ağır. Aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağız." ifadesini kullandı.

Karamürsel Kaymakamlığı, Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyada, gıda ve acil ihtiyaçlardan oluşan malzemeler Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde toplandı.

Yardımların yüklendiği tır, depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

- Karabük

Karabük'te Valilik koordinatörlüğünde başlatılan kampanyalar kapsamında deprem bölgesine 131 tırın gönderildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şimdiye kadar içinde ısınma, gıda ve giyecek gibi acil ihtiyaçların bulunduğu 131 tırın deprem bölgelerine gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yardım tırlarının yanında arama kurtarma çalışması için 209 araç ve 2 bin 315 personel kentimizden deprem bölgelerine gitti. Ayrıca toplanan 7 milyon 872 bin 877 TL de AFAD hesaplarına aktarıldı." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akyazı Belediye Başkanı Soykan, maaşını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Akyazı Belediye Başkanı Soykan, maaşını ...
Sakarya Valiliğinden deprem bölgesine iş makinesi desteği çağrısı
YEREL HABERLER Sakarya Valiliğinden deprem bölgesine iş makinesi ...
Depremin acısını yaşayan Sakarya'daki öğretmenler, öğrencileriyle depremzedeler için sandviç hazırlıyor
YEREL HABERLER Depremin acısını yaşayan Sakarya'daki öğretmenler, ...
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'ten deprem bölgelerine yardım
YEREL HABERLER Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'ten ...
Sakarya'dan deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'dan deprem bölgelerine yardım seferberliği ...
Gaziantep'te enkaz altında kalan kişi 64 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te enkaz altında kalan kişi 64 saat sonra ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın, 58 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın, 58 saat ...
Sakarya'da kardan kapanan 67 mahalle yolundan 41'i ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da kardan kapanan 67 mahalle yolundan 41'i ...
GÜNCELLEME - Sakarya'da falçatalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sakarya'da falçatalı ve silahlı kavgada ...
Hatay'dan getirilen yabancı uyruklu 31 öğrenci, Sakarya'daki yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Hatay'dan getirilen yabancı uyruklu 31 öğrenci, ...
Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra ...
Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 51 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 51 saat sonra ...
Hatay'da enkaz altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine ...
Sakarya'da engelli ve hamile personel 13 Şubat'a kadar idari izinli sayılacak
YEREL HABERLER Sakarya'da engelli ve hamile personel 13 Şubat'a ...
Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık ...
Sakarya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sakarya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz ...
Hatay'da 2 kadın 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da 2 kadın 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini ...
Sakarya'dan Kahramanmaraş'a giden ekipler 37 saat sonra 3 kişiyi enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Sakarya'dan Kahramanmaraş'a giden ekipler 37 saat ...
Sakarya'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Sakarya'da kar yağışı etkili oldu
HAYKOOP Başkanı Mustafa Zafer, güven tazeledi
YEREL HABERLER HAYKOOP Başkanı Mustafa Zafer, güven tazeledi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'a "SBB Afet Lojistik Merkezi" kurdu
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'a "SBB ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.