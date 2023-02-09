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SAKARYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çift, 87 saat sonra kurtarıldı.

Sakarya Arama Kurtarma Yangın Timi Derneği (SAKTİM) ekibinin de yer aldığı kurtarma personeli Dulkadiroğlu ilçesinde arama-kurtarma çalışması yürüttü.

Yapılan çalışmalarda bir enkazdan ses duyulması üzerine zamana karşı mücadele veren SAKTİM ve madenci ekipleri, enkaz altında kalan Serkan ve eşi Emel Kocaoğlu'nu kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, vinç ve iş makinesi yardımıyla yürüttükleri çalışmalar sonucunda Kocaoğlu çiftini depremden yaklaşık 87 saat sonra enkazdan sağ çıkarttı.

Ambulanslara konulan Kocaoğlu çifti hastaneye sevk edildi.



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