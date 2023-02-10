Sakaryalı iş insanları deprem bölgesine 60 tır yardım malzemesi gönderdi

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) koordinesinde 4 günde toplanan 60 tır yardım malzemesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderildi.

Depremlerin ardından çalışmalara başlayan SATSO, ilk gün 4 tırdan oluşan battaniye, kışlık giysi, bot, çadır, uyku tulumu gibi yardım malzemelerini bölgeye yolladı.

Çalışmalarını sürdüren SATSO, AFAD ve kentteki STK'lerle koordineli olarak iş insanları ve bireylerin desteğiyle 25'i su olmak üzere 60 tır yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

Seyyar mutfak kurarak depremzedelere yemek veren SATSO koordinesinde bölgeye kuru bakliyat, dayanıklı gıda ürünleri, jeneratör, ısıtıcı ve su gönderimleri devam ediyor.

- "10 ilde de arkadaşlarımız, ekiplerimiz var"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, bütün ülkeye geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremini yaşadıklarını hatırlatan Altuğ, "Söylenmez ama tecrübemiz var. Deprem sabahı itibarıyla Odaya geldik, arkadaşlarla neler yapılabilir diye bir toplantı yaptık. Daha sonra Sakarya'daki bütün sivil toplum ve meslek örgütleriyle odamızda bir koordinasyon toplantısı yaptık. İlk etapta ihtiyaç duyulacak malzemeleri biliyoruz, ilk gün battaniye, kalın elbise, bot, çadır, uyku tulumu vesaire bu tür malzemeleri yolladık. Daha doğru bir organizasyon için arkadaşlarımızı da bölgeye yolladık. 10 ilde de arkadaşlarımız, ekiplerimiz var." diye konuştu.

Altuğ, bölgeden gelen talepler doğrultusunda yardımların organize şekilde devam ettiğini aktararak "Şu ana kadar 60 tır malzeme yolladık bölgeye, her ile, ilçeye. 4 ilde seyyar mutfak kurduk. Seyyar mutfaklarda sıcak aş vermeye başladık bölge halkına. Devamlı koordineli bir şekilde ne ihtiyaç varsa yollamaya gayret ediyoruz." dedi.

Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfının mutfağını seyyar hale getirip bölgeye göndereceklerini dile getiren Altuğ, "Elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan da nakdi anlamda üyelerimizden, iş adamlarımızdan onaylı bir hesap numarasına para topluyoruz. Bu 3-5 günlük bir olay değil." ifadesini kullandı.

Altuğ, yardımların uzun süre devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

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