Hatay'da 16 yaşındaki kız 98 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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SAKARYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki bir kıza 98 saat sonra sağ ulaşıldı.

Deprem bölgesine giden arama kurtarma ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Odabaşı Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yıkılan 6 katlı bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden Sakarya'nın Kaynarca ve Kocaeli Alperen Ocakları ekipleri, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Depremden 98 saat sonra ekiplerce enkazdan yaralı çıkartılan 16 yaşındaki bir kız, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.





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