Sakaryaspor ile Kocaelispor, deprem bölgesine yardım maçı yapacak

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SAKARYA (AA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakaryaspor ile Kocaelispor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım için hazırlık maçı oynayacak.

Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müsabakanın tarihiyle ilgili detayların gelecek günlerde açıklanacağı belirtilerek, "Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız. Ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Kocaelispor ile Kocaeli Stadı'nda hazırlık maçı düzenlenecektir. Müsabakanın tüm bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadelerine yer verildi.



Kocaelispor'un sosyal medya hesabından da "Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız. Ezeli rakip ebedi dostumuz Sakaryaspor ile kulübümüzün ev sahipliğinde hazırlık maçı düzenleyeceğiz. Müsabakanın tüm bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." paylaşımında bulunuldu.

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