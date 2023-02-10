Depremin acısını yaşayan Sakarya'da üretilen kışlık kıyafetler depremzedeleri ısıtacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acısını yaşayan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'ndeki öğretmenler, kursiyerlerin desteğiyle "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için kışlık kıyafetler dikiyor.

Büyük çoğunluğu yaklaşık 24 yıl önceki Marmara Depremi'ni yaşamış halk eğitim merkezinin öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın felaketinin ardından bölgedeki insanlara yardımcı olmak için harekete geçti.

Gönüllü kursiyerlerle polar eşofman takımı, atkı, bere, eldiven, şapka, uyku tulumu ve battaniye gibi ürünler diken öğretmenler, soğuk kış gününde zor zamanlar geçiren depremzedelere destek olmak için çaba harcıyor.

- "Bölgedeki acıları bir nebze hafifletmeye gayret ediyoruz"

Sakarya'da Marmara Depremi'nde enkaz altından kurtarılan merkezin müdürü Faruk Kıral, AA muhabirine, 1999'daki depremden ciddi anlamda etkilenmiş şehir olarak Kahramanmaraş'taki depremi duyar duymaz çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yetişkinler ve çocuklar için yaklaşık 800 civarında polar ve eşofman takımı diktiklerini aktaran Kıral, "Şu anda uyku tulumları, atkı, bere dikiyoruz. Bölgedeki acıları bir nebze hafifletmeye gayret ediyoruz. Sağ olsunlar hocalarımız ve kursiyerlerimiz, bu konuda çok ciddi emek sarf etti. Mevcut makinelerimizle çalışmalarımızı devam ettirirken, kursiyerlerimiz evlerinde bulunan makineleri alıp buraya geldi. Bölge halkının acısını hafifletmek adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kıral, 1999'daki depremde evinin yıkıldığını dile getirerek, "Tabii bizim belki bir şansımız; mevsimsel şartlar yaz olması itibarıyla bu depreme göre daha iyiydi. Şu anda tabii orada çok ciddi kış şartları var. Bu nedenle gece gündüz demeden mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

- "Onların acılarını içten hissettik"

Giyim öğretmeni Aslı Şumnulu da afetin ardından soğuk havada depremzedeleri ısıtacak bir şeyler yapmaya karar verdiklerini belirterek, önce atkı bereyle üretime başladıklarını, daha sonra kumaş firmalarının desteğiyle kıyafet ürettiklerini söyledi.

Çok sayıda kişinin gönüllü olarak kendi atölyelerinde ve burada çalıştığını dile getiren Şumnulu, "Alt üst polar takımları ürettik, şu an uyku tulumu, atkı, bere, eldiven, battaniye gibi ürünler üretiyoruz. Tamamen gönüllülükle çalışıyor arkadaşlarımız. Bizler de daha önce depremi yaşadığımız için onların acılarını içten hissettik. O yüzden çok güzel şekilde organize olduk. Burada çalışan herkes gönlünü buraya vererek çalışıyor." ifadesini kullandı.

Giyim öğretmeni Fatma Altındağ ise her zaman devletin yanında olduklarını, depremzedeler için taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

- "Oradaki bütün çocuklara destek olmak için buradayız"

Bütün öğretmenlerin burada canla başla çalıştığını dile getiren Altındağ, şunları kaydetti:

"Bere ve atkı yapabiliriz diye geldik. Sonra çok çeşitli kumaşlar gelince 'Başka ne yapabiliriz?' dedik. Dikiş bilen herkes bize yardıma geliyor. Bu açıdan çok mutlu ve gururluyuz. Daha önce de böyle bir acıyı yaşadığımız için kardeşlerimizin neler hissedebildiğini çok iyi anlıyoruz. Depremde 10 yaşında bir çocuktum, onu hiç unutamıyorum. O yüzden şu anda yetişkin bir anne olarak oradaki bütün çocuklara destek olmak için buradayız."

Kocaali ilçesinde de Kaymakamlığın organizasyonunda Halk Eğitim Merkezinde bir araya gelen usta öğreticiler, kursiyerler ve gönüllüler deprem bölgesindeki vatandaşlar için polar kıyafetler dikiyor.

Merkezin müdürü Hail Karaca da ürünlerin yola çıkmak için hazır olduğunu söyledi.

Giyim üretim teknolojileri öğretmeni Dilek Demir ise deprem bölgesine acilen ulaştırılması için öğretmen, öğrenci ve gönüllülerden oluşan grupla depremzede vatandaşlar için polar kıyafet üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Gönüllü Solmaz Albayrak da çok üzgün olduklarını anlatarak, "Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Keşke bunlar; çocuklarımıza güzel günlerde, çocuk parklarında giymek için diktiğimiz kıyafetler olsaydı." dedi.

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