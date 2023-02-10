Depremin acısını yaşayan Sakarya'da üretilen kışlık kıyafetler depremzedeleri ısıtacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin acısını yaşayan Sakarya'da üretilen kışlık kıyafetler depremzedeleri ısıtacak

AA

Depremin acısını yaşayan Sakarya'da üretilen kışlık kıyafetler depremzedeleri ısıtacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acısını yaşayan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'ndeki öğretmenler, kursiyerlerin desteğiyle "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için kışlık kıyafetler dikiyor.

Büyük çoğunluğu yaklaşık 24 yıl önceki Marmara Depremi'ni yaşamış halk eğitim merkezinin öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın felaketinin ardından bölgedeki insanlara yardımcı olmak için harekete geçti.

Gönüllü kursiyerlerle polar eşofman takımı, atkı, bere, eldiven, şapka, uyku tulumu ve battaniye gibi ürünler diken öğretmenler, soğuk kış gününde zor zamanlar geçiren depremzedelere destek olmak için çaba harcıyor.

- "Bölgedeki acıları bir nebze hafifletmeye gayret ediyoruz"

Sakarya'da Marmara Depremi'nde enkaz altından kurtarılan merkezin müdürü Faruk Kıral, AA muhabirine, 1999'daki depremden ciddi anlamda etkilenmiş şehir olarak Kahramanmaraş'taki depremi duyar duymaz çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yetişkinler ve çocuklar için yaklaşık 800 civarında polar ve eşofman takımı diktiklerini aktaran Kıral, "Şu anda uyku tulumları, atkı, bere dikiyoruz. Bölgedeki acıları bir nebze hafifletmeye gayret ediyoruz. Sağ olsunlar hocalarımız ve kursiyerlerimiz, bu konuda çok ciddi emek sarf etti. Mevcut makinelerimizle çalışmalarımızı devam ettirirken, kursiyerlerimiz evlerinde bulunan makineleri alıp buraya geldi. Bölge halkının acısını hafifletmek adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kıral, 1999'daki depremde evinin yıkıldığını dile getirerek, "Tabii bizim belki bir şansımız; mevsimsel şartlar yaz olması itibarıyla bu depreme göre daha iyiydi. Şu anda tabii orada çok ciddi kış şartları var. Bu nedenle gece gündüz demeden mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

- "Onların acılarını içten hissettik"

Giyim öğretmeni Aslı Şumnulu da afetin ardından soğuk havada depremzedeleri ısıtacak bir şeyler yapmaya karar verdiklerini belirterek, önce atkı bereyle üretime başladıklarını, daha sonra kumaş firmalarının desteğiyle kıyafet ürettiklerini söyledi.

Çok sayıda kişinin gönüllü olarak kendi atölyelerinde ve burada çalıştığını dile getiren Şumnulu, "Alt üst polar takımları ürettik, şu an uyku tulumu, atkı, bere, eldiven, battaniye gibi ürünler üretiyoruz. Tamamen gönüllülükle çalışıyor arkadaşlarımız. Bizler de daha önce depremi yaşadığımız için onların acılarını içten hissettik. O yüzden çok güzel şekilde organize olduk. Burada çalışan herkes gönlünü buraya vererek çalışıyor." ifadesini kullandı.

Giyim öğretmeni Fatma Altındağ ise her zaman devletin yanında olduklarını, depremzedeler için taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

- "Oradaki bütün çocuklara destek olmak için buradayız"

Bütün öğretmenlerin burada canla başla çalıştığını dile getiren Altındağ, şunları kaydetti:

"Bere ve atkı yapabiliriz diye geldik. Sonra çok çeşitli kumaşlar gelince 'Başka ne yapabiliriz?' dedik. Dikiş bilen herkes bize yardıma geliyor. Bu açıdan çok mutlu ve gururluyuz. Daha önce de böyle bir acıyı yaşadığımız için kardeşlerimizin neler hissedebildiğini çok iyi anlıyoruz. Depremde 10 yaşında bir çocuktum, onu hiç unutamıyorum. O yüzden şu anda yetişkin bir anne olarak oradaki bütün çocuklara destek olmak için buradayız."

Kocaali ilçesinde de Kaymakamlığın organizasyonunda Halk Eğitim Merkezinde bir araya gelen usta öğreticiler, kursiyerler ve gönüllüler deprem bölgesindeki vatandaşlar için polar kıyafetler dikiyor.

Merkezin müdürü Hail Karaca da ürünlerin yola çıkmak için hazır olduğunu söyledi.

Giyim üretim teknolojileri öğretmeni Dilek Demir ise deprem bölgesine acilen ulaştırılması için öğretmen, öğrenci ve gönüllülerden oluşan grupla depremzede vatandaşlar için polar kıyafet üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Gönüllü Solmaz Albayrak da çok üzgün olduklarını anlatarak, "Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Keşke bunlar; çocuklarımıza güzel günlerde, çocuk parklarında giymek için diktiğimiz kıyafetler olsaydı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakaryaspor ile Kocaelispor, deprem bölgesine yardım maçı yapacak
YEREL HABERLER Sakaryaspor ile Kocaelispor, deprem bölgesine yardım ...
Hatay'da 16 yaşındaki kız 98 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da 16 yaşındaki kız 98 saat sonra enkazdan ...
Sakaryalı iş insanları deprem bölgesine 60 tır yardım malzemesi gönderdi
YEREL HABERLER Sakaryalı iş insanları deprem bölgesine 60 tır yardım ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Alper, 96 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Alper, 96 saat ...
1999'daki depremde verilen oyuncak ayıyı "asrın felaketi" bölgesindeki çocuklara gönderdi
YEREL HABERLER 1999'daki depremde verilen oyuncak ayıyı "asrın ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çift, 87 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çift, 87 saat ...
Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere yardım ...
Akyazı Belediye Başkanı Soykan, maaşını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Akyazı Belediye Başkanı Soykan, maaşını ...
Sakarya Valiliğinden deprem bölgesine iş makinesi desteği çağrısı
YEREL HABERLER Sakarya Valiliğinden deprem bölgesine iş makinesi ...
Depremin acısını yaşayan Sakarya'daki öğretmenler, öğrencileriyle depremzedeler için sandviç hazırlıyor
YEREL HABERLER Depremin acısını yaşayan Sakarya'daki öğretmenler, ...
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'ten deprem bölgelerine yardım
YEREL HABERLER Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'ten ...
Sakarya'dan deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'dan deprem bölgelerine yardım seferberliği ...
Gaziantep'te enkaz altında kalan kişi 64 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te enkaz altında kalan kişi 64 saat sonra ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın, 58 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın, 58 saat ...
Sakarya'da kardan kapanan 67 mahalle yolundan 41'i ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da kardan kapanan 67 mahalle yolundan 41'i ...
GÜNCELLEME - Sakarya'da falçatalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sakarya'da falçatalı ve silahlı kavgada ...
Hatay'dan getirilen yabancı uyruklu 31 öğrenci, Sakarya'daki yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Hatay'dan getirilen yabancı uyruklu 31 öğrenci, ...
Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra ...
Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 51 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 51 saat sonra ...
Hatay'da enkaz altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine ...
Sakarya'da engelli ve hamile personel 13 Şubat'a kadar idari izinli sayılacak
YEREL HABERLER Sakarya'da engelli ve hamile personel 13 Şubat'a ...
Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.