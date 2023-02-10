Hatay'da depremde hayatını kaybeden astsubay, annesi ve bebeğinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

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SAKARYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden astsubay, annesi ve bebeğinin cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

Depremde Hatay'da yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Davut (32), annesi Ayşe (58) ve 11 aylık kızı Ravza Nehir Koç'un cenazeleri, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Osmanlı Camisi'ne getirildi.

Aynı aileden 3 kişinin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Arifiye Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Koç'un ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan enkazdan çıkarılan Davut Koç'un eşi Büşra ile vefat eden kızının ikizi Asel Nil Koç'un Sakarya'da tedavilerine devam edildiği öğrenildi.



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