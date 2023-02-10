Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 105'inci saatte kurtarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - "Asrın felaketi" olan nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 105 saat sonra 38 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet yürüten akademisyenler ve idari personelden oluşan Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesine bağlı arama kurtarma ekipleri ile Zonguldaklı madenciler, Onbaşı Osman Caddesi ile 33010. Sokak arasındaki bir binanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışmalar sonucu 38 yaşındaki "Hüseyin" isimli kişiyi, depremin üzerinden geçen 105'inci saatte enkazdan sağ kurtardı.

Depremzede, madencilerin de desteğiyle taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.