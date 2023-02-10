"Asrın felaketi"nden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor

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SAKARYA (AA) - Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nda, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için ekmek üretimi başlatıldı.

Üretim sürecinde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, Aşçılık Programı akademisyenleri ve öğrencileri ile vatandaşlar da yer alıyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, depremzedelere ve devletin ilgili kurumlarına ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin, akademisyenlerin ve bölge halkının el ele vererek önemli bir iş gerçekleştirdiğini vurgulayan Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Israrla bölgeye gitmek isteyen arkadaşlarımız var, onları zor tutuyoruz çünkü elinde alet, edevat, iş makinesi olmayan insanlar şu aşamada ancak buralardan katkı sağlayabilirler. Depremin büyüklüğü ve etkilediği alan göz önüne alındığında bu işlerin uzun süre boyunca süreklilik sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. İnsanlarımızın fedakarlıkları oldukça Allah'ın izniyle bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz."

- Hatay'da günlük 5 bin kişilik yemek dağıtımı yapılıyor

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hatay'da depremzedelere ve askerlere günlük çorba ve sandviç ikramında bulunmak üzere gönderilen mobil yemek karavanı, her gün yaklaşık 5 bin kişiye hizmet veriyor.

İl Müdürlüğünden bir şube müdürünün koordinesinde kurum personelinden oluşan ekip, sabahın erken saatlerinden itibaren mobil araç ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çorba ve sandviç dağıtımı yapıyor.

Ayrıca bir araç ile de sokaklarda dolaşılarak çorba, ekmek ve sandviç dağıtımı devam ediyor.

Sakarya Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, canla başla çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Bir grup çalışma arkadaşımız deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeye devam ederken, bir grup arkadaşımız ise bu zorlu kış günlerinde dışarıda çalışmalarını yürüten askerlerimizin ve depremzedelerimizin bir nebze de olsa içlerini ısıtmak için Hatay-Kırıkhan bölgesinde yerlerini aldı. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun, acıları acımızdır." ifadelerini kullandı.

- Kocaeli

Kartepe Halk Eğitim Merkezi Karmek Maşukiye Köy Konağı Kurs Merkezi'nde bir araya gelen 50 kursiyer, dönüşümlü olarak topladıkları kumaşlarla depremzedeler için pijama, eşofman gibi sıcak tutacak kıyafetler dikmeye başladı.

Usta eğitici Nurten Ulusoy, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizle birlikte afet olayını duyduğumuz anda kendi evimizdeki kumaşlarla başlayarak, oradaki halkımıza yardımcı olabilmek adına çalışmalar yaptık. İlk etapta rahat kullanabilecekleri ve sıcak tutacak penye tişörtler, eşofmanlar, pijamalar diktik hazırladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oradaki halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından da içerisinde temel gıda, temizlik malzemeleri, ısıtıcı, battaniye, kıyafet gibi ürünlerin bulunduğu 4 tır, AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderildi.

- Bolu

Bolu'dan deprem bölgesine 4 günde 110 tır, 60 kamyon ve farklı büyüklükte 22 araçla yardım malzemesi gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, deprem bölgesine yardımların sürdüğü belirtildi.

Sahadaki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için 268 araç, 157 iş makinesi ve 1246 personelin deprem bölgesinde bulunduğu aktarılan açıklamada, vatandaşların öncelikli olarak çadır, konteyner, halı, soba, battaniye, nevresim takımı, iç giyim, bot, mont, konserve, gıda kolisi ve hijyen malzemesi yardımında bulunması istendi.

Ayrıca Bolu İzzet Baysal Abant Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde gönüllü öğrenciler tarafından üretilen 30 bin ekmek her gün depremzedelerin faydalanması için bölgeye yollanıyor.

Seben Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında ise ilçeye bağlı köy fırınlarında ekmek üretimi başladı.

Köylüler kendi imkanları ölçüsünde köy fırınlarında bir araya gelerek daha doyurucu olan ve geç bayatlayan bazlama ekmeği yapıyor.

Belediye ekipleri, köylerdeki ekmekleri toplayarak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD yetkililerine teslim ediyor.

- Karabük

Karabük'ten Hatay'a, jandarma personeli gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel eğitimlerini alan uzman ve kadrolu personelden oluşan 1659 Mehmetçiğin Hatay'da çalışmalara başladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kampanyalarla toplanan her türlü yardımın tırlar aracılığıyla deprem bölgelerine gönderildiği, İl Özel İdaresi personelinin de arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve depremde evleri zarar gören vatandaşlar için konulacak konteynerlere yer açma çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Öte yandan Karabük, Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık belediyeleri ile AK Parti Karabük teşkilatı da toplanan yardımları deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

Karabük-2 Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyelerince toplanan 300 bin lira nakdi yardım ile 1 tır yardım malzemesi bölgeye yollandı.

- Düzce

Düzce'de ilkokul öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paraları depremzedelere destek için bağışladı.

Depremlerin ardından, Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesi'nde yaşayan 19 ilkokul öğrencisi, harçlıklarından biriktirdikleri 1725 lirayı muhtar Halil Düzen'e getirerek bağışlamak istediklerini belirtti.

Düzen, öğrencilerin isteğini Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız'a anlattı.

Öğrencilerle bankaya giden Yıldız, parayı AFAD'ın hesabına yatırdı.

Gölyaka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, küçük yaşlarına rağmen erdemli davranış gösteren öğrencilere ve ailelerine teşekkür edildi.

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