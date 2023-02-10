Marmara depreminde verilen oyuncak ayı, 23 yıl sonra çocuklara yeniden umut olacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında yardım tırından depremzedeye verilen oyuncak ayı, "asrın felaketi" bölgesindeki çocuklara umut olacak.

Oyuncak ayı "Maviş", merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgedeki çocuklara ulaştırılacak.

Yardım toplama alanına gelen paketleri düzenlerken üzerinde yüreklere dokunan not bulunan oyuncak ayıyla karşılaşan İHH Arifiye Kadın Kolları Başkanı Eda Karahan, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Karahan, deprem bölgesine yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bağışçılara ilk etapta acil yardım çağrısında bulunduklarını belirten Karahan, "Sonrasında izlediğim bir videoda enkazdan çıkarılmış bir çocuğa 'ne istersin' diye soruyorlardı. Çikolata ve oyuncak istediğini söylüyor. Bunun üzerine çocukların orada deprem yaşansa da hala çocuk oldukları aklıma geldi ve onların biraz olsun yüzünü güldürmek istedim. Oyuncak çağrısında bulunduk bağışçılarımıza." diye konuştu.

Karahan, paketleri açarken ayıcığın karşısına çıktığını aktararak, "Yani tüm umudumuzu kaybettiğimiz bir anda... Dedim ki biz de 1999 depreminde belki hayat devam etmeyecek diye düşünüyorduk ama bizler şu an hayattayız, normal bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. İnşallah onlar için de bir umut olur, onlar da hayatlarına en kısa zamanda devam edecekler. Bu oyuncak, 23 sene önce bir miniğin yüzünü güldürdü. Şimdi o genç bir hanım oldu ve başka bir miniğin yüzünün gülmesi için bu ayıcığı gönderiyor. Diliyorum ki bu ayıcık artık yeni sahibinden ayrılmasın, başka bir miniğin yüzünü güldürmek için yola çıkmasın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.