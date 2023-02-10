Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem yardımı toplama merkezini Demokrasi Meydanı'na taşıyacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardım malzemeleri göndermek üzere oluşturulan toplama merkezinin yarından itibaren 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na taşınacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği andan itibaren afet bölgesindeki depremzedelere yardım toplanması adına seferberlik başlatıldığı belirtildi.

Sakarya'nın dört bir yanından binlerce kişinin yardım için el ele verdiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yardımları daha kolay ulaştırması ve daha büyük bir merkez oluşturulması adına Kent Park'ın arkasında bulunan SASKİ İdari Birimler Deposu'nda kurduğumuz merkezimizi 11 Şubat saat 13.00'dan itibaren 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na taşıyoruz. Yardım faaliyetlerine destek vermek isteyen ve ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak için bize destek veren tüm vatandaşlarımızı yarından itibaren meydandaki merkezimize bekliyoruz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Bize güç katan tüm hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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