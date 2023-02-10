"Asrın felaketi"nde, sivil toplum kuruluşlarının depremzedelere desteği sürüyor

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SAKARYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda vakıf ve derneğin aralarından bulunduğu kuruluş, sahada yardım faaliyetleri yürütüyor.

Aralarında Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İnsan Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sadakataşı Derneği, Birlik Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının bulunduğu çok sayıda kuruluş, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'e yardım ulaştırdı.

Bölgeye giyim, gıda, bebek maması, bebek bezi, yatak, çadır, yorgan, battaniye ve hijyen malzemelerini götüren yardım kuruluşları, binlerce personeli de bu illere sevk etti.

Yardım kuruluşları hem 10 ilde farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla depremzedelere hizmet veriyor hem de enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

- Türk Kızılay 18 bin personeliyle yaraları sarmaya çalışıyor

Depremin hemen ardından kan bağışı çağrısı yapan Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde farklı noktalara aşevi, mobil mutfak ve ikram araçları yerleştiren kurumun depremzedelere yönelik beslenme desteği sürüyor.

Kızılay, 4 bini profesyonel, 14 bini gönüllü olmak üzere 18 bin personeliyle deprem bölgesinde çalışıyor.

Ağırlıklı olarak depremzedelerin beslenme hizmetlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Kızılay, arama kurtarma ekipleri ile diğer çalışan ve gönüllülere de beslenme desteği sağlıyor.

Kızılayın koordine ettiği Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleriyle birlikte bölgede saat 12.00 itibarıyla 5 aşevi, 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 21 sahra mutfağı hizmet veriyor.

Afet Beslenme Grubu şu ana kadar yaklaşık 5,6 milyon kap sıcak yemek, 1,2 milyon kap çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek ve 3,5 milyon ikramlık malzemeyle beslenme hizmeti verdi.

- İHH 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde

Toplam 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde bulunan İHH'nin arama kurtarma ekipleri, depremin ilk gününden bu yana yüzlerce kişiyi enkazdan kurtardı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve 184 koordinasyon görevlisi de vakfın illerdeki çalışmalarını koordine etmek üzere bölgede bulunuyor.

İHH, 1728 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibiyle gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgesine yardımlar ulaştırıyor. Vakıf, bölgedeki 364 bin 850 kişiye sıcak yemek dağıttı. 2 mobil aşevi de depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımına devam ediyor.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 166 tır, depremden etkilenen illere gönderildi.

İHH, depremzedelere 3 bin 633 battaniye, 1568 çocuk ve yetişkin montu dağıttı. Bölgeye, 597 sünger yatak götüren vakıf, 31 barınma çadırı ile 2 sağlık çadırı kurdu.

Ayrıca İHH, bölgeye 482 bin 291 ekmek, 6 bin 959 koli su, 3 bin 469 kumanya paketi, 9 bin 765 paket hijyen malzemesi, 2 bin 169 koli muhtelif gıda, 5 bin 38 konserve gıda ve 1,4 ton patates ulaştırdı.

- TÜGVA, 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları bölgeye ulaştırıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyuran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları, AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor.

TÜGVA İl Temsilcilikleri ve yurt binaları 7/24 esasıyla çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti veriyor.

Depremlerin ardından şarj ve ısınma ihtiyacını karşılayan "Seyyah İcathane" tırını Kahramanmaraş'a gönderen TÜGVA, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllü, STK'lar ve AFAD iş birliğiyle yardımları afetzedelere ulaştırıyor.

Vakfa bağlı 81 il 571 ilçe teşkilatının, afet bölgelerinde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'a yollanan tır, "Enerji Noktası" ve "Koordinasyon Merkezi" olarak Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi önüne konuşlandı.

Jeneratörlü tır sayesinde depremzedeler telefonlarını şarj edip yakınlarına ulaşabiliyor.

Tırın yanında bulunan destek çadırı ile depremzedelere sıcak yemek, su, bebek maması, bebek bezi, ekmek, giysi gibi çevreden gelen yardımlar dağıtılıyor. Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda araçlarla çevredeki ailelere yardım ulaştırıyor.

Hatay ve Adıyaman'da da kurulan çadırlarda depremzedelere destek veriliyor.

Sivas, Kayseri, Adana, Konya, Trabzon, Kars, Antalya, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da bulunan TÜGVA yurtlarında da ihtiyaç duyulması durumunda konaklama hizmeti sağlanıyor.

- KADEM acil ihtiyaçların karşılanması için seferberlik başlattı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen zorlu şartların ortadan kaldırılması ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlattı.

Vakıf, kampanya bünyesinde hazırlanan termal giysiler, battaniye, kıyafet, atkı, bere, çorap, başörtüsü, bebek maması, bebek bezi, hijyenik ürünler, vitaminler ve kişisel bakım malzemeleri ile zorunlu ihtiyaçları bölgeye gönderdi.

KADEM, nakdi yardımlarla 3 bin 150 battaniye ve yorgan, 18 bin polar hırka, eldiven, atkı ve bere, 5 bin yağmurluk, 1 tır ıslak mendil, bebe bisküvisi, bebek bezi, kadın hijyen kiti, 20 bin temizlik hijyen kiti, 2 tır temel gıda, 1 tır su, 2 tanker yakıt, 30 ton gıda, 16 bin çift çorap, 51 bin 500 iç çamaşırı, 1000 eşarp ve şal, 1000 bebek bezi, 10 bin çocuk polar takım, 10 bin çocuk çamaşır takımı, 10 bin çocuk çorap, 1000 powerbank alarak deprem bölgesine ulaştırdı.

Vakfın kampanyasına 53 ilde bulunan temsilcilikleri ve Genç KADEM de ilk andan itibaren destek verdi.

KADEM temsilcilikleri ve Genç KADEM gönüllüleri, illerdeki Kızılay merkezlerinde kan bağışında da bulundu.

- TDV, 10 bin kişilik yemek dağıtımı yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da ilk yardım çalışmalarına destek veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine günde üç öğün sıcak yemek imkanı sağlıyor.

Şehrin birçok noktasında mobil mutfak ve çadırlar kuran TDV ekipleri, pişirdikleri çay, çorba, kahvaltılık ve sıcak yemekleri depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor.

Cenazelerin kefenleme, namazlarını kıldırma, taşıma ve defin işlemlerini yapan TDV ekipleri, zorunluluk halini gözeterek naaşları teyemmüm yoluyla yıkıyor.

TDV, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde mobil mutfak aracılığıyla günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı yapıyor.

- TÜRGEV, gıda ve insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) de personeli, öğrenciler ve gönüllüleriyle afet bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre 950 yastık, 2 bin 950 pike, 1291 yorgan ve battaniye, 1340 nevresim, 6 bin 964 çorap, 222 elektrikli soba, 350'şer takım kadın, erkek ve kız çocuk kıyafeti, 1500 plastik tabak-çatal-kaşık ve 150 çift ayakkabı bölgeye gönderildi.

Ayrıca, 10 bin sandviç, 1828 paket helva, ​​​​​​​1008 kakaolu fındık kreması, pekmez, zeytin, 1038 paket peynir, 1158 bebek maması, 150 koli kakaolu kek, 200 koli meyve suyu, 300 koli su, 100 koli kraker, 2 bin 608 litre sütün yanı sıra 725'er koli farklı boyutlarda bebek bezi, 500 koli ıslak mendil, 1000 koli hijyen ürünü de insani yardımlar kapsamında bölgeye ulaştırıldı.

Vakıf tarafından, yıkılan Hatay AFAD merkezi için 500 şarj edilmiş powerbank, 4 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 5 koli A4, 160 set ofis ve kırtasiye malzemesi de gönderildi.

Malatya ve Adıyaman AFAD'a, arama-kurtarma çalışmalarına destek için 2 tanker mazot ulaştıran vakıf, Kahramanmaraş Elbistan'a günlük 1000 kişilik yemek üretim imkanına sahip seyyar mutfak gönderdi. Vakıf, Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da depremzedelerin tahliyesi için 5 otobüs tahsis etti.

TÜRGEV personeli deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor ve deprem bölgesine giden malzemelerin toplanması, hazırlanması, paketlenmesi ve yüklenmesinde görev alıyor.

- ÖNDER, 600 imam hatip derneğiyle deprem bölgesinde

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 600 imam hatip derneği ile deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

Depremin ardından organize olan dernek, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, Öncü Spor Kulübü Yönetimi ile ÖNDER Gençlik birimlerinden ekipler ve gıda, su, arama kurtarma malzemeleriyle afet bölgesine ulaştı. Ekipler, bir yandan Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede yaklaşık 20 araçla çalışan ekipler, AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in ilçe ve köylerine temel gıda ve ihtiyaç maddelerini ulaştırmaya devam ediyor.

ÖNDER ekibi ve imam hatip derneklerinin dışında, Türkiye genelindeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri de kendi imkanlarıyla organize olarak bölgeye araçlarla yardım gönderdi.

Öğretmenler ve idari kadrolar öncelikle arama kurtarma çalışmalarında yer alırken bölgeye giden tırlarda seyyar mutfaklar açıldı. Bu okullardan biri de Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okuldan dört araç, aşçıları ve yardımcı personeliyle yola çıkarak Gaziantep şehir merkezinde çorba dağıtımı yapılan bir mutfak kurdu. Burada bir ay boyunca afetzedelere hizmet verilecek.

- İnsan Vakfı, 2 bin kişilik ekiple depremzedelere yardım ulaştırıyor

İnsan Vakfı, 50 tır insani yardım malzemesi götürdüğü Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de 2 bin kişilik ekiple bölgede destek faaliyetleri yürütüyor.

Vakıf, Malatya'da lojistik merkezi, seyyar ve sabit aşevi ile toplamda 8 bin kişilik yemek ve 9 bin 500 kişilik çorba ikramında bulunuyor. Günlük ortalama 2 tırlık gıda, hijyen, ısınma malzemesi dağıtılırken sahada 6 araç ve 27 kişi ile hizmet veriliyor.

Ayrıca Gaziantep'teki 2 aşevinde 30 kişilik aşçı ve yardımcı ekibi ile günlük 10 bin kişiye yiyecek hazırlanıyor. Bölgede kurulan lojistik merkezinde 7 araç ve 43 kişiyle ilçelere de dağıtımlar yapılıyor.

Hatay'da Antakya ve Kırıkhan olmak üzere 2 lojistik merkez, 3 aşevi ile günlük toplamda 14 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran vakıf, günlük 12 tır insani yardım malzemesinin dağıtımı ve kordonesini de sağlıyor. Ekip, bölgede 50 araç ve 285 kişi ile civar ilçelere yardım ulaştırıyor.

Adıyaman'da da 2 aşeviyle ihtiyaçlara cevap veriliyor. Kurulan sağlık merkezinde 15 doktor görev alıyor. 43 araç ve 194 gönüllüyle sahada yer alan vakıf, günlük 7 bin 700 kişiye yemek çıkarıyor. Günlük ortalama 10 tırlık insani yardım malzemesinin dağıtılmasına aracılık eden vakıf, AFAD koordinesinde kurulacak 230 çadırlık çadır kentte 3 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak.

Kahramanmaraş'ta da 4 aşevi, 15 bin kişilik yemek hazırlayan vakıf, günlük 5 tır insani yardım malzemesinin dağıtılmasına aracılık ederken, bölgedeki 25 kişilik arama kurtarma ekibi de birçok kişinin kurtarılmasında rol aldı.

Osmaniye'de 10 bin kişilik sıcak yemek kapasiteli aşevi ile hizmet yürütülürken, aktif olarak 2 bin kişiye yemek veriliyor, yardımların dağıtımı ve organizasyonu sağlanıyor.

- İki STK'den afet bölgesinde ortak çalışma

Deprem bölgelerinde işbirliğiyle hareket eden Anadolu Gençlik Derneği ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 95 personel ve 2550 gönüllü ile afetzedelere yardımlarını sürdürüyor.

İki STK, Türkiye genelindeki il ve ilçe teşkilatlarınca hazırlanan gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 159 tır ve kamyonu, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

- Sadakataşından bölgeye 34 tır insani yardım malzemesi

Sadakataşı Derneği, şu ana kadar bölgeye gıda, su, kışlık kıyafetler, jeneratör, bot, mont, battaniye, hijyen malzemeleri ve çocuk paketinden oluşan 34 tır insani yardım malzemesini ulaştırırken 126 personel ve gönüllü ile arama kurtarma ve yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sadakataşı ekipleri, faaliyetlerini Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da sürdürüyor.

Birlik Vakfı da Türkiye genelindeki 56 şubesinden gönüllüler ile resmi kurum ve kuruluşların organizasyonunda deprem bölgesinde yardım çalışmalarında yer alıyor.

- Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı 6 ile yardım ulaştırdı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 6 Şubat'tan itibaren Gaziantep'e birer tır battaniye ve muhtelif malzeme, 20 bin ekmek yardımında bulundu. Vakıf, Hatay'a aşevi hizmeti sunarken, 3 tır gıda, birer tır battaniye, hijyen malzemesi, kuru gıda, su ve kömür, 200 de soba yardımı yaptı.

Kahramanmaraş'a da aşevi hizmeti sunan vakıf, 4 tır gıda, 2 tır su, birer tır hijyen ve muhtelif malzeme ile 40 ton kömür sevk etti. Vakıf, Adıyaman'a sunduğu aşevi hizmetinin yanı sıra bölgeye 2 tır battaniye, 1 tır su ve 40 ton kömür gönderdi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Osmaniye'ye birer tır su ve gıda yardımında bulundu, Malatya'da aşevi hizmeti sunarak, kente 1 tır un gönderdi.

- THY'den 50 kargo seferi

Türk Hava Yolları (THY), Kızılay ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği 50 kargo seferi ile 3 bin 585 ton yardım malzemesini "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

- Türkiye Fırıncılar Federasyonu

Türkiye Fırıncılar Federasyonundan, salı gününden bu yana deprem bölgesine yalnızca uçakla gönderilen ekmek sayısının 5 milyonu bulduğu bildirildi.

Bir yandan da bölgedeki fırınları faaliyete geçirmeye çalışan federasyon, ilk etapta Malatya'daki 100 bin kapasiteli bir fırındaki arızayı gidererek, kullanıma açtı.

Federasyon, Gaziantep'te doğal gaz verilemediği için çalışmayan fırınları İzmir'den parça getirterek sanayi tüpüyle işler hale getirdi.

Ekmekle ilgili her konu federasyon tarafından yakından takip ediliyor.





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