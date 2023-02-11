Pamukova'da yaylada karda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kar yağışının ardından kapanan yollar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Yüksek kesimlerde kapanan yolları açma çalışmaları yürüten Pamukova Belediyesi ekipleri, Hüseyinli Mahallesi'nde yer alan İnönü Yaylası'nda 6 kişinin 3 gündür mahsur olduğu ihbarını aldı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yaylaya iş makineleri eşliğinde giden Belediye ve jandarma ekipleri, sağlık durumları iyi olan 6 vatandaşı mahalleye ulaştırdı.





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