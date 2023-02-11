Deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

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SAKARYA (AA) - Zonguldak, Bolu, Karabük, Kocaeli, Bartın ve Düzce'de hazırlanan yardımlar, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremden etkilenen bölgelere gönderiliyor.

Bölgeye giden yardım ekiplerinin talebi üzerine Zonguldak'ta harekete geçen Alaplı Muhtarlar Derneğince, 52 köy ve mahallelerden gelen odun ve kömür, kapalı pazar yeri önünde depolanarak iki tıra yüklendi.

Dernek başkanı Mithat Mandacı, AA muhabirine, vatandaşların bölgenin yakacak ihtiyacının karşılanması için adeta seferberlik başlattığını söyledi.

"Ülke olarak büyük bir acı içerisindeyiz." diyen Mandacı şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla teyakkuzda. İhtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bizim bölgede olan arkadaşlarımız var, madencilerimiz var. Onlarla görüşüyoruz, onlar bize özellikle acil yakacak ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de bunu Kaymakam Bey ile paylaştıktan sonra köy ve mahalle muhtarlarımızla ve halkımızla da paylaştık. Odun ve kömür köylerimizden geliyor. Şu ana kadar iki tır yükledik. İhtiyaç olan yerlere Kaymakam Bey'in bilgisi dahilinde göndereceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz, bu yaraya merhem olabilirsek ne mutlu bize."

Öte yandan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince deprem bölgelerinde kullanılmak üzere odun sobası üretimine başlatıldı.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen sobalar, depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelere ulaştırılacak.

- Bolu

Bolu'dan deprem bölgesine 5 günde 128 tır, 78 kamyon ve farklı büyüklükte 32 araçla daha yardım malzemesi gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine yardımlar sürüyor.

Sahadaki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgedeki araç ve personele ek olarak 47 araç, 23 iş makinesi ve 85 personelin daha bölgeye sevk edildi.

Ayrıca vatandaşların yardımları 17 Temmuz Spor Salonu, AFAD'ın Civril Mahallesi'ndeki deposu ve Bolu Valiliği önündeki yardım çadırlarında toplanarak tasnif edildikten sonra bölgeye gönderiliyor.

Seben Belediyesince başlatılan yardım kampanyası kapsamında da ilçeye bağlı bazı köylerin sakinlerince pişirilen 14 bin bazlama ve köy ekmeği Malatya'ya ulaştırıldı.

- Bartın

Bartın'da bağışlanan mont, bot, bere, eldiven gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye, çocuk bezi ve maması, hijyenik malzeme, gıda kolisi, tüplü katalitik sobalar tırlarla depremde etkilenen illere gönderiliyor.

Akçalı köyünde oluşturulan depoda toplanan yardım malzemeleri, burada görevlilerce tasnif edilerek kolilere yerleştiriliyor.

Taşıma ve yerleştirme çalışmalarına öğrenci ve vatandaşların da katkı sunduğu depodaki yardım malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgesine uğurlanıyor.

Öte yandan Bartın OSB'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Kerem Aydın, bölgeye Bartın ve İstanbul'daki fabrikalarında üretilen battaniye, polar gibi ürünler gönderdi.

- Düzce

Düzce Üniversitesince (DÜ) deprem bölgesi için hazırlanan ihtiyaç malzemeleri bölgeye ulaştı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekibin yanlarında getirdikleri gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri depremden etkilenenlere dağıtıldı.

DÜ kampüsünde hazırlanan 1 tır su da afet bölgesi gitmek için yola çıktı.

Gölyaka ilçesinde ise Kaymakamlık, Belediye, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri, öğretmenler ve Diyanet görevlilerinden oluşan ekip, kapalı pazar yerinde oluşturulan yardım toplama merkezine getirilen ihtiyaç malzemelerini tırlara yükleyerek bölgeye sevk ediyor.

AFAD, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonuyla orman köylülerince hazırlanan 200 ton odun ve 20 soba bölgeye gönderildi.

Öte yandan Yığılca ilçesinde yaşayan Yağmur, Elif ve Alperen Uğurlu kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri paralarını depremzedelere bağışladı.

İlçe Müftüsü Seyhan Özsoy'a biriktirdikleri parayı teslim eden çocuklar, "Yaşananları görüyoruz. Kardeşlerimize biriktirdiğimiz paraları verdik." dedi.

Özsoy ise çocuklara teşekkür ederek Diyanet Çocuk dergisi hediye etti.

İlçeye bağlı 39 köy ve 4 mahalleden ise depremzedelerin ısınma ihtiyacı için bölgeye odun sevkiyatı yapıldı.

- Karabük

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli, Hatay'da emniyet ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla önlemler alıyor.

Ayrıca askerler, depremden etkilenenlere yardım malzemeleri de ulaştırıyor.

Karabük Kızılay afet deposundan da 1080 Kızılay çadırı afet bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

- Kocaeli

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursiyerlerce dikilen çocuk kıyafetleri, deprem bölgesine gönderilmek üzere Gölcük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, depremzedelere her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirterek "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, STK'lerimizle tek yürek olarak yardımlar topluyoruz." ifadesini kullandı.

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