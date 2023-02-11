Sakarya ve Düzce'den deprem bölgesine sağlık personeli ve çadır desteği

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce ve Karabük'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremin ardından afet bölgesine tıbbi yardım ve sağlık personeli desteğinin devam ettiği belirtildi.

Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 160 kişinin bölgeye sevk edildiği anımsatılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının koordinasyonu doğrultusunda bugün de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden hareket eden 72 sağlık personeli destek için Adana'ya gönderildi." bilgisi paylaşıldı.

- Düzce'den 4 bin çadır gönderilecek

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce'de ihtiyaçlara göre hazırlık yapılıyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Lojistik Merkezi'nin hazırladığı ve 26 tıra yüklenen 4 bin çadır, AFAD ve Valilik koordinesiyle Adıyaman'a gönderilecek.

Öte yandan, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerin ürettiği poğaça, kek ve kurabiyeler, depremzedeler ile bölgede çalışan ekiplere yollandı.

- Karabük'ten yardımlar sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği sobalar, depremlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, lisenin idareci, öğretmen ve öğrencilerinin soba üretimine başladığı kaydedildi.

Ayrıca Safranbolu Halk Eğitim Merkezi öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin afetzedeler için diktiği mont, kaban ve polarları taşıyan araçlar yola çıktı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.