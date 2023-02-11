Sivil toplum kuruluşları depremden etkilenen illerde vatandaşlara yardım elini uzatıyor

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SAKARYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda vakıf ve derneğin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları afetzedelere destek için çalışıyor.

Aralarında Yeryüzü Doktorları Derneği, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Anadolu Federasyonu, Türk Hava Yolları, SunExpress, Ensar Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, AHBAP Derneği, Deniz Feneri Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Beşir Derneğinin de bulunduğu çok sayıda kuruluş, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'e yardım ulaştırdı.

Yardım kuruluşları, 10 ilde hem yıkıntılarda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor hem de farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla depremzedelere hizmet veriyor.

- Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunuyor

Kahramanmaraş'a temel ihtiyaç kitleri ulaştıran Yeryüzü Doktorları Derneği, dahiliye uzmanı, genel cerrah, pediatri uzmanı, hemşire ve eczacıdan oluşan 8 kişilik ekiple, 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadır kentte kurdukları sağlık istasyonunda, muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Hatay'da da faaliyet yürüten dernek, 13 kişilik ekibiyle enkazdan kurtulanlara sağlık hizmeti sunuyor.

Ekipler, Dörtyol ve Reyhanlı'da hastanelerde hizmet verirken Antakya'da ise çadır kentte kurulan sağlık istasyonunda depremzedelere ulaşıyor.

Ayrıca gönüllü ekiplerin yanında ihtiyaç doğrultusunda belirlenen 106 farklı ilacı bölgeye gönderen Yeryüzü Doktorları, bebek maması, battaniye gibi temel malzemelerle afetzedelere destek oluyor. Dernek, temel ihtiyaç malzemelerini kırsal kesimlerde de dağıtıyor.

- İstanbul'daki Doğu Türkistanlı STK'lerden depremzedelere insani yardım

İstanbul merkezli Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Kahramanmaraş'a ilk etapta erzak, battaniye, ekmek ve hazır gıda gönderdi.

Yapılan çağrıyla yaklaşık 200 Doğu Türkistanlı gönüllüyü Kahramanmaraş'a sevk eden birlik, depremzedelere ve İHH İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekiplerine destek oldu, afetzedelere 8 bin kişilik yemek dağıttı.

Doğu Türkistanlı 65 kişiden oluşan diğer gönüllü ekip ise Hatay'a 2 bin Uygur ekmeği ile battaniye, kışlık elbise ve jeneratörler götürdü.

- Anadolu Federasyonu 4 bin 600 personelle sahada

Paydaşları arasında çeşitli vakıf ve dernekler bulunan Anadolu Federasyonu, sahada 4 bin 600'den fazla personelle yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyon, 171 binden fazla yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

- THY deprem bölgesine 4 bin 99 ton yardım malzemesi taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere düzenlediği kargo seferleriyle 4 bin 99 ton insani yardım malzemesi taşıdı.

THY, 64 kargo uçağıyla 4 bin 99 ton insani yardımı deprem bölgesine ücretsiz ulaştırdı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde 1000 konut yapacaklarını bildirdi.

- SunExpress, deprem bölgelerinden 6 binden fazla kişiyi tahliye etti

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, arama kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla 93 özel uçuş gerçekleştirdi.

Özel uçuşlarla 4 binden fazla arama kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 6 binden fazla vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.

Ayrıca şirket, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 139 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.

SunExpress, arama kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak ve vatandaşların bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla resmi kurumlarla koordineli özel uçuşlar düzenlemeyi sürdürüyor.

- Ensar Vakfı, yurtlarını depremzedelere açıyor

Depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye genelindeki 150 şubesiyle seferberlik başlatan Ensar Vakfı, ilk etapta gönüllü kurtarma yapabilecek kişilerin, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bölgeye ulaştırılmasını sağladı.

Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki yurtlarda durum tespitinde bulunan vakıf, buradaki öğrencilerin güvenli yerlere tahliyesi için çalışma yaptı.

Öğrencilerin memleketlerine ulaşımını da sağlayan vakıf, 20 yabancı uyruklu öğrenciyi de Bingöl yurduna yerleştirdi.

Antalya, Kayseri, Rize ve Bingöl'de bulunan yurtlarında deprem bölgesinden bu bölgelere gelip kalacak yeri olmayanları misafir eden vakıf, üniversitelerin yıl sonuna kadar çevrim içi eğitime geçmesiyle Türkiye genelindeki 6 bin 590 yatak kapasitesine sahip 62 yurdunda depremzedeleri misafir etmek için hazırlıklara başladı.

Genç Ensar ekibi ise depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklara ulaştırmak amacıyla hayırseverlerden topladıkları oyuncaklar ve bölgedeki acil ihtiyaçlardan ateş düşürücü ilaçları da bölgeye ulaştırdı.

- Hayrat İnsani Yardım Derneği 1930 kişiyle sahada

Hayrat İnsani Yardım Derneği, depremin ilk gününden itibaren 1930 kişiyle sahada çalışmalarını yürütüyor.

AFAD'a akredite olan 600 uzman personel ve eğitim aşamasındaki arama kurtarma ekipleriyle faaliyetlerini sürdüren derneğe, tüm Türkiye'den bölgeye gelen 1300 kişilik gönüllü dağıtım ve destek ekibi de destek veriyor.

Tüm bölgede 650 araç, 100 motosiklet, 4 iş makinesiyle faaliyet gösteren dernek, 3 mobil aşevi ve 15 sabit aşevi ile günlük 120 bin kişiye yemek, çorba ve çay ikramı yapıyor.

Bölgeye 300 tır yardım malzemesi ulaştıran dernek, afetzedelerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere 150 milyon lira bütçe ayırdı.

Genel merkez kriz yönetimi merkezinde 150 kişilik ekiple bölgedeki işleri organize eden dernek, Türkiye'deki 90 temsilciliğinde de yardımları koordine ediyor.

Hatay Reyhanlı'daki ekmek fırınında günlük üretilen 150 bin ekmeği bölgeye gönderen dernek ayrıca 150 bin paket bebek bezi, 2 bin 500 çadır ve 100 bin battaniyeyi depremzedelere gönderdi.

- Umut Kervanından Adıyaman'da günlük 25 bin kişiye yemek ikramı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve depremden etkilenen diğer illerde giyim, gıda ve yemek dağıtımı yapıyor.

Bölgede kurulan aşevleriyle sadece Adıyaman'da günlük 25 bin kişiye yemek ikramı yapan vakıf, mobil ekiplerle de ücra bölgelerdeki depremzedelere yiyecek, barınma ve giyim yardımı ulaştırıyor.

- AHBAP Derneği bölgedeki çalışmalara destek oluyor

Sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan AHBAP Derneği, depremin ardından bölgeye intikal ederek yardım çalışmalarına destek oldu.

Diğer AHBAP gönüllüleri de başta AFAD olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile koordine olarak sahada çadır kurulumu, gıda ve kıyafet içeren yardım kolilerinin dağıtımı ve enkaz altında kalan vatandaşların yer tespiti gibi çalışmalara katkı sağladı.

Deprem bölgesi için bağış kampanyası başlatan dernek, yardımseverlerin topladığı yardımların afet bölgesine ulaşması ve ihtiyaç sahiplerine aktarılması konusunda yine kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hareket etti.

AHBAP Derneği, depremzedelerin günlük temel ihtiyaçlarının tamamını karşılamak için 2 bin konteynerin bölgeye gönderimi konusunda Hatay Valiliğinden izin aldı.

- Deniz Feneri'nden bölgede 6 lojistik merkezinde günlük yaşam desteği

Deniz Feneri Derneği insani yardım acil durum ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Depremin ardından İstanbul'da bulunan Afet Yönetim Masası'nda son durumu değerlendiren dernek, ilk etapta 50 kişiyi bölgeye gönderdi.

Dernek, daha sonra çalışmalara destek olmak için bölgeye gönderdiği kişi sayısını 200'e çıkardı.

Afetin başından bu yana 50 tır malzemeyi depremzedelerin ihtiyaçları için bölgeye gönderen dernek, depremin vurduğu illerin tamamında günlük 5'er bin kişiye yemek ve paketlenmiş hazır gıda takviyesiyle destek oluyor.

Dernek, deprem bölgesinde 6 lojistik merkeziyle günlük yaşam desteği sağlarken, İstanbul ve yakın illerden sürekli olarak yaşamsal destek ürünlerini de bölgeye takviye olarak gönderiyor.

Bölgeye mont, bot, bere, kazak, battaniye, çadır, ekmek, su, gıda kolisi, bebek bezi, bebek maması, konserve, soba, yakacak odun-kömür ve kahvaltılıklardan oluşan acil yardım malzemeleri gönderen dernek, depremzedelere ve kurtarma ekiplerine mobil aşevleri vasıtasıyla sıcak yemek dağıtımları, çay, çorba ve içecek ikramı yapıyor.

- İlim Yayma Cemiyeti birçok ildeki yurtlarını AFAD'a tahsis etti

İlim Yayma Cemiyeti, İstanbul'daki genel merkezinde oluşturulan kriz masasıyla Türkiye genelindeki şubelerini hızlı bir şekilde koordine etti.

Cemiyet, öncelikli olarak Adana, Alanya, Ankara, Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde illerinde bulunan yurtları AFAD'a tahsis etti.

Deprem bölgelerinde oluşan acil ihtiyaçlar doğrultusunda yaklaşık 11 milyon lira değerinde 27 tır kuru gıda, hilti, su, paketli tüketim ürünleri ve meyve suları temin eden cemiyet, deprem bölgelerinde etkilenen bursiyer öğrencilerin burs ödemelerini öne çekerek hesaplarına yatırdı.

Cemiyet, diğer illerde çalışan mutfak personelini koordineli şekilde deprem bölgelerine sevk ederek, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Hatay'da 6 farklı noktada oluşturulan mutfaklarla depremzedelere yemek dağıtımı yaptı.

Beşir Derneği de afetle mücadele çalışmaları kapsamında, bölgede 60 lokasyonda 224 hizmet aracı ve 2 bin 500 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

Dernek, deprem bölgesinde 161 bin 200 kişiye yemek, 86 bin 677 kişiye ikramlık yiyecek, 138 bin 701 su ve içecek desteği sağlarken, bölgeye toplam 137 bin 949 acil ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

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