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Depremde ölen anne ve 3 kızı, Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı

AA

Depremde ölen anne ve 3 kızı, Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı

SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren anne ve 3 kızının cenazeleri, memleketleri Sakarya'nın Taraklı ilçesinde toprağa verildi.

Anne Fatma (53) ile kızları Sevim Ayça (24), Aslı (29) ve Zehra Şeyma Peltek (16) için Taraklı'ya bağlı Hacıyakup Mahallesi'ndeki Paşalar Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazından ardından Paşalar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Törene, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Pilavcı, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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