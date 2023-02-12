Sakarya'da HAYKOOP'un yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Kocaeli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliğinin (HAYKOOP) yeni yönetim kurulu, ilk toplantılarını yaptı.



HAYKOOP Başkanı Mustafa Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda bu yıl planlanan çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.



Birliğe bağlı 28 kooperatifte günde ortalama 120 ton civarında süt üretildiğini aktaran Zafer, "Bizler de birlik olarak özel sektör süt ürünlerini ilgili fabrikalarımızla yaptığımız anlaşmalar içerisinde günümüzün şartlarına göre teslim etmekteyiz." dedi.



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