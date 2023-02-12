Depremde ölen baba ve kızı ile yengelerinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

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SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazesi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprağa verildi.

Depremden etkilenen Hatay'da yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren baba Erol (52) ve kızı Elifnur (17) ile yengeleri Nadide Yenen'in (47) cenazesi, işlemlerin ardından Sakarya'ya getirildi.

Cenazeler, Şeker Mahallesi'ndeki Emir Sultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.



Törene, aile yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve cami cemaati katıldı.

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