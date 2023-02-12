Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 33 kişiyi enkazdan kurtardı

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SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, bugüne kadar 33 kişiyi enkazdan kurtardığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye, iş makinesi, mobil hizmet aracı, 4x4 araçlar ve su tankerinin arasında bulunduğu 264 araçla yaraları sarmak için başlatılan seferberlik kapsamında 80 yardım tırı bölgeye ulaştırıldı.

Araç ve ekipmanın yanı sıra 30'u itfaiye eri, 46'sı arama kurtarma, 3'ü hizmet, 10'u teknik, 334'ü teknik görevli ve mühendis, 15'i cenaze işlemi personeli ve 20'si genel görevli olmak üzere 458 kişi bölgedeki çalışmalara katkı sundu.

Depremin ilk gününden itibaren 33 kişiyi yıkıntıların arasından çıkaran ekipler, mucize kurtuluşlara da imza atarak, 116. saatte Adnan'a, 128. saatte Arda Övün'e, 133. saatte Hedil'e ve 140. saatte Muhammet'e ulaşmayı başardı.

Afet bölgesinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de sahadaki çalışmaları yerinde takip ediyor.

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