Sakarya'ya gelen depremzedeler için terminalde kayıt merkezi ve hizmet noktası oluşturdu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kente gelenler için şehirlerarası otobüs terminalinde kayıt merkezi ve hizmet noktası oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, tüm ekipleriyle afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi'nin, bölgeden ayrılmak isteyen depremzedeleri Sakarya'da ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, kayıtlarından sonra Valilik koordinasyonuyla vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığı ayrıca terminal girişinde kurulan aşeviyle depremzedelere sıcak aş imkanı sağlandığı aktarıldı.

Konuyla ilgili her türlü ihbarın Sosyal Hizmetler Bilgi ve İletişim Merkezi'nin 0264 289 30 30 numaralı hattına ulaştırabileceği kaydedildi.





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