Sapanca'da ilk yardım kursu kayıtları başladı

Karot testi nedir ve nasıl yapılır?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sapanca Belediyesi ve Sapanca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen ilk yardım kurslarında kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilk yardımın hayat kurtaracağı vurgulanarak, talep üzerine açılan kursa Belediye Çözüm Masası ve Kırkpınar Kültür Merkezi'nden kayıt yaptırılabileceği belirtildi.



İlk yardım kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimlerin sunulacağı aktarılan açıklamada, "İlk yardım eğitiminin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve bilinçsiz uygulamaların sona erdirilmesini amaçlıyoruz. Eğitimlerimizin ardından kurs katılımcıları 'İlk Yardım Kursu Katılım Belgesi' almaya hak kazanacaklardır. Kursumuza katılmak isteyenlerin ilgili merkezlerimizdeki formları doldurarak başvuruda bulunmaları gerekiyor." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.