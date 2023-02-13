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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor.

Sakarya Sandalyeciler ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerince Adıyaman'a 2, Kahramanmaraş'a 1, Hatay'a 1 midibüs ilaç, çocuk bezi ve maması ile su ve yiyecek gönderildi.

Üyelerin ve esnafın yaptığı 300 yatak ile diğer ilave yardım malzemeleri de tır ve midibüsle afet bölgesine doğru yola çıkarıldı.

Sapanca Gençlik Merkezi tarafından başlatılan oyuncak kampanyası da sürüyor.

Depremzede çocukların yüzünde tebessüm olabilmek için aile ziyaretleri yapan ekipler, topladıkları oyuncakları afet bölgesine ulaştıracak.

Bu arada bağışlanan panda oyuncağın üzerine bantlarla yapıştırılmış, "Geçmiş olsun güzel kardeşim. Sizin için bol bol dua ediyorum. Hep beraber bugünleri de atlatacağız." yazılı not okuyan görevlileri duygulandırdı.

Ayrıca Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan odunlar, depremzedelere yakacak odun gönderildi.

Hendek Belediyesi ise deprem bölgesindeki kişisel temizli ihtiyacının karşılanması amacıyla seyyar tuvalet ve duş üretimine başladı.

- Bartın'dan hayvanlar için 100 ton yem yola çıktı

Bartın'da bağışlanan mont, bot, bere, eldiven gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye, çocuk bezi ve maması, hijyenik malzeme, gıda kolisi, tüplü katalitik sobalar tırlarla depremde etkilenen illere gönderiliyor.

Akçalı köyünde oluşturulan depoda toplanan yardım malzemeleri, burada görevlilerce tasnif edilerek kolilere yerleştiriliyor. Gönüllülerin de katkı sunduğu depodaki yardım malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgesine uğurlanıyor.

Valilik koordinesinde afet bölgesineki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması için de 50 ton kaba yem ile 50 ton kesif yem (konsantre) yüklenen tırlar hareket etti.

- Karabük'ten 9 milyon nakdi yardım

Karabük'te kampanyalarda toplanan 9 milyon 19 bin 820 lira AFAD hesaplarına aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, toplanan yardımların 224 araç ile deprem bölgelerine gittiği ve yapılan 9 milyon 19 bin 820 liranın AFAD hesabına aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, 449 paket temel gıda, 522 palet su, bin 850 ster odun, 82 ton un, bin 210 adet çadır, 4 bin 600 battaniye, yorgan, 358 palet hijyen ve bebek ürünleri, 147 palet teknik malzeme, 95 ayakkabı, bir seyyar tuvalet, 2 mobil mutfak, 26 palet tıbbi malzeme, bin 378 ısıtıcı, 222 yatak, 115 bin 850 ekmek, 324 palet kıyafet, 112 halı ve 95 tüpün bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca kentteki Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları ve esnaflar, yardımları deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

- Zonguldak'ta yardım merkezi ücretsiz mağazaya dönüştürüldü

Zonguldak'ta, Mesleki Eğitim Merkezi ile Merkez Fatih Halk Eğitimi Merkezinde öğretmen ve usta öğreticiler, depremzedeler için uyku tulumu üretiyor.

Karadeniz Ereğli ilçesine gelecek depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için ise yardım toplama merkezi ücretsiz mağazaya dönüştürüldü.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezinin bir bölümünün Ereğli ve Alaplı ilçelerine gelecek depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında mağaza haline getirdiklerini söyledi.


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