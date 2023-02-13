Sakarya'da kafede çıkan yangın hasara yol açtı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kafede çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavaklar Caddesi'nde faaliyet gösteren kafenin nargile yapılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kafe çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu.

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