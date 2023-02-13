Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri huzur haklarını depremzedeler için bağışladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, huzur haklarını "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedelere destek olmak için AFAD'a bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda düzenlenen Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir başta olmak üzere tüm kurumların ve 1 milyon Sakaryalının tek yürek halinde depremi yaşayan 13,5 milyon kişinin yaralarını sarmak için mücadele ettiğini söyledi.

Depremzedelerin her an yanlarında olacaklarını belirten Yüce, "1999'da benim de evim yıkıldı, hepimiz yaşadık, en iyi biz anlarız bunu. Şimdi konteyner imalathanesi kurup, yapacağız ve bölgeye göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Malatya'da bizzat mucizelere şahitlik ettiğini aktaran Yüce, enkaz altından çıkarılan bebeklerin, çocukların, anne babaların mucizelerle hayata bağlandığını kaydetti.

"En İyi Biz Anlarız" sloganıyla başlattıkları seferberlikle içinde erzak, giysi, araç gereç, ihtiyaç ürünlerinin olduğu 99 tırı bölgeye ulaştırdıklarını belirten Yüce, afet bölgesinde 500 personel ve 264 araçla ilk günden bu yana canla başla çalıştıklarını bildirdi.

Ekrem Yüce, 7 günde Sakaryalı ekipler olarak 33 kişiyi enkaz altından canlı çıkarmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Yüce, yerel yönetimlerin asli çalışmalarının yanı sıra geri kalan enerjilerini depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm alanında yoğunlaştıracaklarını, bugün itibarıyla belediyecilik çalışmalarını depreme hazırlık gündemiyle revize ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaynaklarımızı, envanterimizi, enerjimizi, insan kaynağımızı hem rutin belediyecilik çalışmalarına hem de depreme hazırlık çalışmaları için ayırıyoruz. Grup toplantımızda da belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle kararımızı aldık. Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Rezerv alanlarına taşınmak istemeyen vatandaşlarımız vardı. Konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a izah ettik. Yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. Çalışmalarımızı tamamlıyoruz."

Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, huzur haklarını depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a bağışlanması kararını oybirliğiyle aldı.





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