Sakarya'dan deprem bölgesine destekler Valilik koordinesinde sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destekler, Valilik koordinesinde devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi"nden etkilenen 10 il için Valilik koordinasyonunda bir merkez oluşturuldu.

Deprem bölgesine, Valilik koordinesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan uzman ekipler gönderildi.

Depremin ardından aynı gün Valilik koordinesinde afetzedelere ulaştırılmak üzere ayni yardımlar toplanarak bölgeye ulaştırıldı.

Sakarya halkının ilk günden bu yana yaptığı ayni yardımlar bölgeye gönderilmeye devam ediyor.

Kentten deprem bölgesine bu güne kadar 159 çeşitli büyüklükte iş makinesi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak yardımcı ekipman ile alanında uzman teknik personelin de bulunduğu 1425 kişilik ekip 270 araç ile deprem bölgesine sevk edildi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak üzere vatandaşlar, kurumsal firmaları ve STK'lar tarafından bağışlanan ayni yardımlar, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda toplanıyor.



Bu güne kadar bölgeye 584 tır, kamyon ve panelvanla yardım malzemesi ulaştırıldı.



Ayrıca afetten etkilenen vatandaşların özellikle zorlu kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını karşılanmak üzere çadır, portatif, tuvalet, duş ve konteynerler bölgeye gönderildi.

Deprem bölgesinden kente gelen afetzedeler için AFAD İl Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali ile ilçe kaymakamlıklarında kurulan kayıt ve kabul masasında kayıtlar alınmaya devam ediyor.



- Deprem bölgesine 36 sağlık personeli daha gönderildi

Öte yandan kentten deprem bölgesine 36 sağlık personeli daha gönderildi



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, afet bölgesine tıbbi yardım ve sağlık personeli desteği sürüyor.

Depremin hemen ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri bölgeye gönderilirken, doktorlar ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 232 sağlık personeli bölgeye gönderildi.

Sağlık Bakanlığının koordinasyonu doğrultusunda bugün de Sakarya Ağız ve Diş Hastane Kampüsünde bulunan ambulans garajından 36 acil sağlık hizmeti personeli daha afet bölgesinde görev yapmak üzere yola çıktı.

Sakarya'dan deprem bölgesine gönderilen UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli sayısı 82 kişiye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, yardım için gönüllü olarak bölgeye giden ekiplerin dönmek istemediğini belirtti.

Giden arkadaşlarının bölgede canla başla çalıştığını belirten Öğütlü, "Bir haftadır orada olan arkadaşlarımızı değiştirmek için geri çağırdığımızda telefonları, telsizlerini kapattılar. Dönmeleri için zor ikna ettik. Onlar geliyor, siz gidiyorsunuz. Sizleri çağırdığımızda lütfen gelin ki yerinize gidecek olan arkadaşlarınızı gönderebilelim. Bu bir süreç ve uzun sürecek. Yıkılan şehirlerde hiç düşünmeden görev yapmak için bölgeye giden tüm arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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