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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Umre parasını depremzedelere bağışladı

AA

Umre parasını depremzedelere bağışladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Rüştü Güneş, umre için biriktirdiği parasını, "asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Güneş, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla umre ziyaretini iptal edip, ayırdığı parayı depremzedelere göndermeye karar verdi.

Biriktirdiği 26 bin 500 lirayı Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Güneş, deprem bölgesinde yaşananları televizyondan izledikçe gözyaşlarını tutamadığını söyleyerek, "Daha önce bir kez umre ziyareti yapmıştım. Bir kez daha gitmek için paramı biriktirdim fakat ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla binlerce canımız gitti, binlerce vatandaşımız da yaralandı. Binlerce vatandaşımız da evsiz kaldı. Böylelikle ben onları bu durumda görünce dayanamadım ve bu yüzden umre için biriktirdiğim paramı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlıyorum." şeklinde konuştu.

"Allah sağlık verdiği sürece ben yine para biriktiririm yine umre ziyaretimi yaparım." diyen Güneş, "Şu anda birkaç aileye faydam olacaksa ne mutlu bana, Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle acılar göstermesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Taraklı Şube Başkanı Kerim Kaya da Rüştü amcaya yapmış olduğu yardım için teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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