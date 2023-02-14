Sakarya'da 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 15 kişi hastaneye başvurdu.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada akşam saatlerinde yemek yiyen 15 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 15 kişi, tedavi altına alındı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahalesi yapılan 15 kişiden 9'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Denetim yapılan lokantada, incelenmek üzere yemeklerden numune alındı.

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